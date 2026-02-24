Przekrój na pół, rozsyp i przetrzyj w kółko brudną blachę piekarnika. Przypalony tłuszcz odkleja się sam bez chemii. Czyszczenie blachy piekarnika

Czyszczenie przypalonej blachy piekarnika to wyzwanie, ale istnieje zaskakująco prosty i skuteczny sposób na jej odnowienie.

Pewna ekspertka od porządków podzieliła się nietypowym, domowym trikiem, który sprawi, że blacha będzie lśnić.

Chcesz poznać sekret, dzięki któremu Twoja blacha będzie jak nowa, bez szorowania?

Sposób na czyszczenie blachy piekarnika z przypalonego tłuszczu

Choć czyszczenie piekarnika przyprawia wiele osób o zawrót głowy, to warto to robić każdorazowo po korzystaniu z tego urządzenia. W końcu to miejsce, w którym przygotowujemy posiłki na ciepło, więc nie trudno o uciążliwe do usunięcia zabrudzenia. A im bardziej to zaniedbamy to tym trudniej będzie je doczyścić. Jednym z etapów czyszczenia piekarnika jest uporanie się z jego elementami, czyli blachą i rusztem. To właśnie na niej umieszczamy potrawy do pieczenia, dlatego bardzo szybko mogą pojawić się na niej plamy z przypalonego tłuszczu lub resztek jedzenia, które potem naprawdę trudno usunąć samym płynem do naczyń. Co gorsze, jeśli nie usuniemy ich od razu, to tym trudniej będzie się ich pozbyć, bo takie przypalone zabrudzenia potrafią mocno "wgryźć" się w powierzchnię blachy. I wówczas pojawi się kolejny problem, a mianowicie przy każdorazowym korzystaniu z piekarnika, brudna blacha może pod wpływem wysokiej temperatury po prostu śmierdzieć spalenizną. Czym zatem wyczyścić blachę piekarnika, aby przywrócić jej dawny wygląd? Ten patent to złoto!

Przekrój na pół, rozsyp i kolistymi ruchami przecieraj blachę. Spalenizna odklei się sama

Sposób na czyszczenie blachy piekarnika po zakończonym pieczeniu zaprezentowała na Instagramie ekspertka od porządków, Olga Krasiwska. Jedyne czego potrzebujesz do usunięcia przypalonych resztek jedzenia i tłuszczu to połówka surowego ziemniaka i sól. Najpierw opłucz blachę pod bieżącą, ciepłą wodą. Następnie posyp połówkę ziemniaka solą i wykonując koliste ruchy przecieraj całą powierzchnię blachy. Brud zacznie się odklejać bez większego wysiłku., Następnie spłucz brud i umyj blachę płynem do naczyń. Będzie jak nowa!

Czyszczenie piekarnika

Raz w miesiącu warto wykonać również czyszczenie piekarnika. Z racji, że nie każdy piekarnik posiada funkcję czyszczenia, dlatego warto wykorzystać domowe sposoby, które to zadanie ułatwią. W pierwszej kolejności wyjmij kratki oraz blachy z jego wnętrza, namocz je w roztworze wody z sodą oczyszczoną, po czym dokładnie wyszoruj. Teraz kolej na umycie wnętrza urządzenia. Jednak zanim zabierzesz się za czyszczenie piekarnika w środku, to najpierw wciśnij przycisk, który znajduje się z boku drzwiczek. W ten sposób zwolnią się zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek i bez problemu można zdemontować szybę piekarnika. Ten trik pozwala na dokładne umycie szyby piekarnika i wnętrza drzwiczek.

