To najgorsza porada ogrodnicza, jaką usłyszysz. Jesienią nabierają się na nią tysiące Polaków

Zimowe okrywanie roślin jest kluczowe, a jego rozpoczęcie zależy od spadku temperatur w nocy. Pamiętaj o dwóch zadaniach: ociepleniu korzeni i ochronie nadziemnej części rośliny przed mrozem i wiatrem. Agrowłóknina to najlepszy wybór, ale dowiedz się, czego absolutnie nie używać, by nie zaszkodzić roślinom!

Najgorszy błąd, jaki możesz popełnić okrywając rośliny na zimę! Tego nigdy nie używaj

Okrywanie roślin na zimę to ważny zabieg pielęgnacyjny, który wykonuje się późną jesienią. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na czas, kiedy należy okrywać, jest pogoda. Gdy temperatury nocą i porankami zaczynają oscylować wokół zera stopni Celsjusza, to znak, że należy zacząć okrywać rośliny na zimę.

Ogrodnicy wskazują, że okrywając rośliny na zimę należy skupić się na dwóch zadaniach. Pierwszy z nim do ocieplenie korzeni. Możesz na glebie, wokół korzeniu rozsypać torf, wióry drzewne, a nasze szyszki. Ochronią one korzenie przez spadkami temperatur, a także będą wspomagały zatrzymanie wilgoci. Kolejnym krokiem jest okrycie rośliny na wysokości. Nie wszystkie krzewy czy byliny wymagają takiego okrywania. Przede wszystkim chronić przez wiatrem i mrozami należy młode sadzonki, a także gatunki taki jak:

hortensje ogrodowe,

różaneczniki,

młode drzewa owocowe - wiśnie, jabłonie oraz śliwy,

ostrokrzewy,

cyprysiki,

mahonie.

Czym okrywać rośliny na zimę?

Najpopularniejszym i najlepszym sposobem na zimowe okrywanie roślin jest agrowłóknina. Jest rodzaj syntetycznej tkaniny polipropylenowej, która jest wykorzystywana w ogrodnictwie. Jej ogromną zaletą jest to, że nie przepuszcza ona wiatru oraz chłodu, a jednocześnie zapewnia roślinie dostęp do wody, powietrza oraz promieni słonecznych.

Tym pod żadnym pozorem nie okrywaj roślin. Tylko im zaszkodzisz

W internecie można znaleźć wiele porad dotyczących domowych sposobów na okrywanie roślin. Jednym z częściej podawanych jest folia bąbelkowa. Można znaleźć, że folia bąbelkowa idealnie nadaje się do okrywania roślin. Ogrodnicy jednak przed tym przestrzegają. Na pierwszy rzut oka rozwiązanie te wydaje się logiczne. Folia bąbelkowa doskonale izoluje, ale przy tym blokuje dostęp do powietrza z zewnątrz, a owinięte nią rośliny się duszą. Dodatkowo folia bąbelkowa niweluje wentylacje i zwiększa poziom wilgoci, co może skutkować rozwojem pleśni oraz chorób grzybowych na roślinach. Folia bąbelkowa także bardzo się nagrzewa w ciągu dnia tworząc efekt cieplarniany.