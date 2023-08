Fachowy płyn na pozbycie się mchu z kostki brukowej. Wydasz 4 zł, a mech z kostki zniknie raz na zawsze

Jak usunąć mech z kostki brukowej? Skuteczne sposoby bez chemii

Wraz z nadejściem wiosny wiele osób podjęła eis porządków w ogrodzie i przed swoim domem. Jednym z problemów, który spotykają jest mech na kostce brukowej. Ten bardzo lubi porastać szczeliny i często trzeba włożyć sporo pracy, aby usunąć mech z kostki brukowej. Najczęściej sięgamy po preparaty chemiczne, które mają działanie biobójcze. Jednak w tym przypadku należy zachować szczególną ostrożność, aby nie zaszkodzić przy okazji roślinom, które wyhodowaliśmy w naszym ogrodzie. Jeśli mchu jest niewiele lub porasta małą powierzchnię można wykorzystać specjalną szczotkę ze sztywnym włosiem i długim drążkiem. Pozwoli ona nie tylko pozbyć się mchu z kostki brukowej, ale także ją wyczyścić. Wiele osób chwali sobie wypalanie mchu palnikiem gazowym. Ten szybko usunie chwasty i da długotrwały efekt, a do tego nie uszkodzi powierzchni kostki.

Domowy sposób na mech na kostce brukowej. Ocet zlikwiduje chwasty i mech

Podczas porządków przed domem warto wypróbować domowy sposób na mech na kostce brukowej. Wiele osób poleca rozpoczęcie usuwanie chwastów octem lub jego roztworem z wodą. Dzięki zawartości kwasu octowego sprawia, że mech i chwasty wysychają, obumierając wraz z korzeniami, a ziemia jest odporna na pojawianie się kolejnych porostów. Jak pozbyć się mchu z kostki brukowej octem? Wykorzystaj ocet spirytusowy o stężeniu 10-20 procent. Możesz go rozrobić z wodą - na 1 litr octu dodaj 500 ml wody. Roztwór wlej do spryskiwacza i aplikuj go na szczeliny kostki. Zabieg powtarzaj raz w tygodniu, a chwasty będą znikać. Pamiętaj jednak, aby robić to w suchy i słoneczny dzień.

Co zrobić, aby mech nie wyrastał na kostce brukowej?

Jeśli chcesz zapobiec wyrastaniu mchu na kostce, to pamiętaj o jej regularnym zamiataniu. Warto również zastąpić tradycyjną fugę w kostce żywicą epoksydową. Kolejną ważną kwestią, którą powinno się sprawdzić, zanim położymy kostkę brukową przed domem, jest pH gleby. Kwaśna gleba sprzyja pojawianiu się porostów.

