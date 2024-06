To najrzadsze imię w Polsce. Nosi je tylko 1 kobieta! Rodzice nawet nie wiedzą, że takie imię istnieje. Jest piękne i bardzo tajemnicze. Rzadkie imiona w Polsce

Gdy mąż wraca z pracy to rozpalam kadzidła z liści laurowych. Od kiedy to robię, mój facet lepiej śpi, a moje życie zmieniło się na lepsze. Dlaczego warto palić liście laurowe?

Przyszli rodzice wybierając imię dla dziecka kierują się modą, upodobaniami oraz więzami rodzinnymi. Często wybiera się imiona po starszych członkach rodziny. W Polsce już od kilku lat zauważalny jest trend wybierania tradycyjnych imion dla dzieci. W rankingach popularności królują takie imiona jak Aleksander, Jan, Zofia czy Zuzanna. Nie zawsze oryginalne imiona to jedynie fanaberia i fascynacja zagranicznymi nazwami. Są imiona, która można uznać za staropolskie, jednak nigdy nie przebiły się one do świadomości ludzi i do dzisiaj są bardzo rzadko wybierane. Tak jest w przypadku imienia dla dziewczynki - Nelosława. Przez kilkadziesiąt lat nikomu nie nadano takiego imienia. Rada Języka Polskiego podaje, że do 1995 roku zarejestrowano jedną Nelosławę, która przyszła na świat w 1971 roku.

Skąd pochodzi imię Nelosława?

Posiadaczka imienia Nelosława sama postanowiła dowidzieć się więcej o swoim imieniu i poznać jego etymologią. Zapytała się Rady Języka Polskiego o pochodzenia swojego imienia. Odpowiedzi udzieliła jej prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, która wskazała, że imię to jest tak wyjątkowe, że nawet nie jest objaśnione w żadnym słowników. Powstało na wzór dawnych, dwuczłonowych imion takich jak: Mirosława czy Władysława. - Imię Nelosława jest utworzone według tego wzoru, od imienia Nela: Nel(o) + -sław, gdzie „-o” jest łącznikiem. Nadający imię chciał może połączyć tradycję (imię dwuczłonowe + „-sława”) ze współczesnością. Pierwszy człon imienia – Nela to prawdopodobnie skrócenie od Petronela lub Kornelia. Może pochodzić też od imienia Nel nadawanego w XX wieku dość często w Polsce (Nel – bohaterka powieści Sienkiewicza „W pustyni i puszczy”) - wskazała prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa.

