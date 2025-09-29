To ostatni dzwonek przed sezonem grzewczym 2025/2026. Zrób to z kaloryferem, aby w domu było ciepło. Jak odpowietrzyć grzejnik?

Przygotowanie kaloryferów do sezonu grzewczego to klucz do komfortu i niższych rachunków.

Samodzielne odpowietrzanie grzejnika jest proste i wymaga kilku narzędzi - pamiętaj jednak o sprawdzeniu ciśnienia.

Skuteczne czyszczenie kaloryferów odkurzaczem i roztworem proszku do prania poprawi ich funkcjonowanie.

Poznaj szczegółowe instrukcje, by cieszyć się ciepłem bez przepłacania!

Przygotowanie do sezonu grzewczego 2025/2026. Zrób to z kaloryferami w domu

Sezon grzewczy rozpocznie się lada moment. Z racji, że temperatury na zewnątrz spadły drastycznie w zaledwie kilka dni, to każdy z nas czeka na rozpoczęcie grzania jak na zbawienie. Jesień i zima to w końcu czas, kiedy kaloryfery stają się naszymi sprzymierzeńcami w walce z chłodem. Jednak, aby cieszyć się komfortowym równomiernym ciepłem w całym mieszkaniu i jednocześnie nie przepłacać za rachunki za ogrzewanie, warto odpowiednio przygotować kaloryfery w swoim domu. W pierwszej kolejności należy wyczyścić grzejniki i je odpowietrzyć. Zarówno z jednym jak i z drugim zadaniem poradzimy sobie samodzielnie. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją.

Odpowietrzanie grzejnika. Jak zrobić to samodzielnie?

Odpowietrzanie grzejnika to prosta czynność, którą można wykonać samodzielnie. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania i kilku narzędzi. Potrzebny będzie płaski wkrętak (śrubokręt) lub specjalny kluczyk do odpowietrzania grzejników. Dodatkowo przygotuj miskę, szklankę lub inny pojemnik na wodę. Zanim zaczniemy, zakręcamy zawór termostatyczny (jeśli grzejnik go posiada) i zawór zasilający (jeśli jest oddzielny). Warto przed odpowietrzaniem sprawdzić ciśnienie w instalacji (powinno wynosić od 1 do 1,5 bara). Zbyt niskie ciśnienie może utrudnić wypychanie powietrza z grzejnika. Jeśli ciśnienie jest za niskie, należy je uzupełnić zgodnie z instrukcją kotła/instalacji.

Kiedy grzejnik jest odpowiednio przygotowany, zabieramy się za odpowietrzanie kaloryfera. Na początek pod odpowietrznikiem (zazwyczaj pokrętło lub śruba zlokalizowane w górnej części grzejnika) umieszczamy pojemnik na wodę. Następnie przy pomocy wkrętaka lub klucza delikatnie odkręcamy odpowietrznik. Początkowo z kaloryfera wydobywać się będzie powietrze, a następnie woda. Gdy strumień wody stanie się ciągły i pozbawiony pęcherzyków powietrza, możemy zakręcić odpowietrznik.

Po zakręceniu odpowietrznika powoli odkręcamy zawory (termostatyczny i zasilający). Następnie sprawdzamy ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby uzupełniamy wodę, aż do uzyskania ciśnienia w zakresie od 1 do 1,5 bara. Pokrętło termostatu ustawiamy na maksymalną pozycję i obserwujemy, czy grzejnik się nagrzewa. Jeśli przyczyną zimnego kaloryfera było jego zapowietrzenie, powinien szybko stać się ciepły. Jeśli problem nie ustępuje, należy powtórzyć proces odpowietrzania lub skonsultować się z hydraulikiem.

Jak wyczyścić kaloryfer?

Kolejnym etapem przygotowań do sezonu grzewczego jest czyszczenie kaloryferów. To bardzo ważna czynność, która wpływa ona na prawidłowe funkcjonowanie kaloryferów w naszym domu. Najlepiej rozpocząć czyszczenie od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. Następnie należy przejść do czyszczenia grzejnika w środku. Wystarczy dobrze wymieszać proszek do prania z ciepłą wodą. Pod grzejnik należy podstawić miskę, a następnie przelać przez niego przygotowaną wcześniej mieszankę. Wnętrze grzejnika będzie dokładnie wyczyszczone. Na koniec pamiętaj, aby zewnętrzną część kaloryfera przetrzeć szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Oprócz tego triku łatwym sposobem na wyczyszczenie kaloryfera jest wykorzystanie sprężonego powietrza i odkurzacza, a następnie starcie wydmuchanego kurzu wilgotną ściereczką.