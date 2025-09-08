Poważny błąd wielu Polaków. Nie robią tego we wrześniu, a potem dostają kolosalne rachunki

Już za kilka tygodni wystartuje sezon grzewczy w Polsce. I choć wielu Polaków co roku wyczekuje tego momentu, to niestety spora część społeczeństwa zapomina o odpowiednim przygotowaniu kaloryferów do grzania. Przez to mogą oni płacić znacznie wyższe rachunki za ogrzewanie, a wydajność ich grzejników będzie znacznie gorsza. Dlatego zanim odkręcisz pokrętło swojego grzejnika zrób dwie rzeczy: odpowietrz kaloryfery i je wyczyść. Czyszczenie grzejników warto wykonać jeszcze we wrześniu, aby mieć to jak najszybciej z głowy. Po minionych miesiącach w ich wnętrzu i między żeberkami nagromadziła się warstwa kurzu i brudu, który trzeba usunąć zanim zaczną grzać. Dzięki temu kaloryfery będą oddawać ciepło równomiernie, a pokoje szybciej się nagrzeją.

Czyszczenie grzejników. Jak to zrobić krok po kroku?

Czyszczenie grzejników najlepiej rozpocząć od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca kaloryfera. Następnie należy przejść do czyszczenia grzejnika w środku. Wystarczy dobrze wymieszać proszek do prania z ciepłą wodą. Pod grzejnik należy podstawić miskę, a następnie przelać przez niego przygotowaną wcześniej mieszankę. Wnętrze grzejnika będzie dokładnie wyczyszczone. Na koniec pamiętaj, aby zewnętrzną część kaloryfera przetrzeć szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Jak wyczyścić grzejnik panelowy w środku bez rozkręcania?

O ile czyszczenie kaloryferów żeliwnych nie jest bardzo skomplikowane, gdyż wystarczy odkurzacz i szczotka, to grzejnik płytowy wymaga od nas większego zaangażowania. Producenci zalecają rozmontować grzejnik płytowy, by dobrze go wyczyścić. Możliwe jest jednak wyczyszczenie go bez rozkręcania. Oprócz wyżej opisanego triku łatwym sposobem na wyczyszczenie kaloryfera jest wykorzystanie sprężonego powietrza i odkurzacza, a następnie starcie wydmuchanego kurzu wilgotną ściereczką.