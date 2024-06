To urządzenie zużywaj najwięcej prądu w Twoim domu. Nawet 800 zł za zwykłe używanie! Setki tysięcy Polaków korzysta z niego codziennie

Dziwaczek. Kwiat, który świeci w nocy. Wystarczy, że podlejesz go tą domową odżywką, a będzie kwitł jak szalony

Ceny energii straszą. Wielu osób nadal nie wie, jak będą wyglądały ich rachunki w drugiej połowie 2024 roku. Jednak i bez tego są one już wystarczająco wysokie. Jak podaje portal benchmark.pl średnia cena na prąd w Polsce wynosi od 0,94 zł do 1,03 zł za kWh. Prąd w domu można oszczędzać na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest wymienienie żarówek na energooszczędnie i nie zapalanie światła w pustych pomieszczeniach. Nie zawsze da się jednak zmniejszyć rachunku bowiem wiele, najbardziej prądożernych urządzeń w mieszkaniu jest niezbędnych. Jednym z takich sprzętów jest lodówka, musi być cały czas włączona. Średnio w skali roku lodówka zużywa prądu za około 270 zł. Również czajnik elektryczny uchodzi za urządzenie prądożerne, przy założeniu, że działa około kilkadziesiąt minut dziennie w skali roku koszt poboru energii wynosie 240 zł.

Wielu osobom wydaje się, że najwięcej prądu zużywa lodówka lub klimatyzacja. Prawda okazuje się jednak inna. Za najbardziej prądożerne urządzenie uchodzi płyta indukcyjna oraz elektryczna. Zwłaszcza ta druga potrafi podnieść znacząco rachunki. W przeciwieństwie do płyty indukcyjnej, ta eklektyczna nagrzewa się w całości (nie tylko pod garnkiem) przez co wykorzystuje więcej ciepła. Przy założeniu, że płyta elektryczna jest w użyciu przez jedną godzinę każdego dnia to roczny koszt jest zużycia wynosi około 850 zł.