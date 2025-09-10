Twoja pralka ma ukrytą funkcję suszenia. Niewiele osób wie, że w 15 minut wyjmą niemal suche rzeczy

Twoja pralka ma ukrytą funkcję suszenia

Pralka to niewątpliwie jedno z najpotrzebniejszych urządzeń w każdym domu. Ułatwia pozbywanie się zabrudzeń z odzieży i tekstyliów. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że każda pralka może również usprawnić proces suszenia rzeczy. Ta ukryta funkcja pralki jest szczególnie przydatna w chłodniejsze, deszczowe dni w okresie jesienno-zimowym. Wówczas w mieszkaniu ubrania schną znacznie dłużej przez co mogą potem brzydko pachnieć. Dlatego warto poznać tę funkcję pralki, dzięki której suszenie prania będzie o wiele prostsze i będzie trwało o wiele krócej niż zwykle. Wystarczy po zakończonym praniu zrobić jedną rzecz i ponownie uruchomić pralkę. Już po 15 minutach rzeczy będą niemal całkowicie suche.

Wciśnij guzik, a po 15 minutach wyjmiesz z pralki suche pranie

O tym, że każda pralka może nam ułatwić suszenie prania wie niewiele osób. Warto się zapoznać z tą funkcją, jeśli nie chcesz rozstawiać suszarki na wiele godzin. Kiedy skończy się cykl prania wyjmuj około połowę załadunku bębna i włóż do niego duży bawełniany ręcznik. Następnie ustaw pralkę na najwyższe możliwe wirowanie. Suchy ręcznik wchłonie sporą część wilgoci z upranych rzeczy. Kiedy wyjmiesz je z bębna wystarczy na chwile rozwiesić je na suszarce, aby się rozprostowały. Nawet jeśli nie będą idealnie suche, to na pewno w dużym stopni skrócisz czas ich schnięcia.

Jak szybko wysuszyć pranie?

Istnieje kilka zasad, które pozwolą nam szybciej wysuszyć mokre po praniu rzeczy. Warto na przykład zastosować trik na przekładanie ubrań na suszarce na druga stronę. W ten sposób zapewnimy ich równomierne schnięcie. Warto także zachować większe odstępy między rozwieszanymi ubraniami. Kolejną niezwykle ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać podczas suszenia prania w domu, jest wietrzenie pomieszczenia, gdzie stoi suszarka. Odpowiednia cyrkulacja sprawi, że wilgotność powietrza w tym pokoju nie będzie za wysoka, a ubrania szybciej wyschną i nie będą śmierdzieć stęchlizną.