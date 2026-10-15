Twoja pralka zipie niczym radziecki ciągnik? Jedna szklana tego płynu ja usprawni i sprawi, że w bębna w końcu przestanie śmierdzieć

T woja pralka, choć czyści ubrania, sama wymaga regularnego odświeżania, aby zapobiec awariom, nieprzyjemnym zapachom i osadom z kamienia. Zaniedbania prowadzą do rozwoju pleśni i kamienia, które nie tylko uszkadzają urządzenie, ale także sprawiają, że Twoje pranie nie jest czyste i brzydko pachnie. Odkryj genialny, domowy sposób na kompleksowe czyszczenie pralki, wykorzystując składniki, które masz w kuchni – sprawdź, co dokładnie wlać do komory na płyn, by odzyskać idealną świeżość!



Wlej to do komory na płyn do prania - tak doczyścisz pralkę z kamienia oraz brzydkich zapachów

Pralka na co dzień dba o to, by nasze ubrania, pościel i ręczniki były idealnie czyste. Urządzenie to jedna wymaga regularnego czyszczenia. Czynność ta pozwala uniknąć awarii przez dłuższy czas, a także sprawia, że pralka lepiej działa. Nieczyszczone urządzenia nie działa poprawnie i nie dopiera ubrań, a także pozostawia na nich nieprzyjemny zapach stęchlizny. Wynika to przede wszystkim z samej budowy pralki. W zamkniętym bębnie, a także na gumowych uszczelkach może zacząć rozwijać się pleśń oraz zarazki. Podczas prania zarodniki przenoszą się na ubrania, które nieprzyjemnie pachną. Dodatkowo, pralka ma regularny kontakt w wodą, co oznacza różnego rodzaju osady oraz kamień zbierający się w zakamarkach. Osadza się on praktycznie wszędzie i z czasem zaczyna tworzyć grubą warstwę, która może doprowadzić od poważnej awarii pralki. Osadzający się kamień to nie tylko ryzyko awarii, ale także realny problem dla efektywności energetycznej Twojej pralki. Warstwa kamienia na grzałce sprawia, że urządzenie potrzebuje znacznie więcej energii do podgrzania wody, co przekłada się na wyższe rachunki za prąd.

Eksperci wskazują, że pralkę należy dokładnie czyścić przynajmniej raz w miesiącu. Nie znaczy to oczywiście, że musisz na kolanach ręcznie szorować wnętrze bębna. Pralka praktycznie czyści się sama. Wystarczy, że do pustego bębna pralki wrzucisz 1 kapsułkę do zmywarki, a do komory na detergent wlejesz 1 szklankę białego octu i nastawisz cykl prania trwający przynajmniej godzinę. Niektóre nowoczesne pralki wyposażone są w specjalny program na czyszczenia.

Kapsułki do zmywarki posiadają delikatnie właściwości czyszczące, antybakteryjne i nabłyszczające. Dzięki dokładnie doczyszczą one całe wnętrze pralki i sprawią, że bęben będzie lśnił jak nowy. Jeśli nie masz pod ręką kapsułek do zmywarki, równie skuteczne mogą okazać się inne domowe środki. Możesz wykorzystać kwasek cytrynowy – wsyp około 100-150g do bębna i uruchom długi program z wysoką temperaturą. Innym rozwiązaniem jest soda oczyszczona: zmieszaj pół szklanki sody z niewielką ilością wody, wlej do dozownika, a resztę wsyp do bębna i również nastaw pranie na gorąco.

Ocet to najbardziej znany środek usuwający pleśń oraz zmiękczający wody. Ogranicza on osadzenia się kamienia i usuwa brzydkie zapachy.

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