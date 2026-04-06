Tworzymy historię: Grupa LEGO nawiązała współpracę z Cristiano Ronaldo, Kylianem Mbappé, Lionelem Messim i Vinim Jr., aby celebrować magię piłki nożnej

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata FIFA 2026™ i wszechogarniającą gorączką piłkarską fani mogą już budować modele swoich ulubionych piłkarzy dzięki zaprezentowanej dzisiaj zupełnie nowej serii zestawów LEGO® Editions, w której znalazły się cztery legendarne postaci z boiska. Nowe zestawy umożliwiają fanom budowanie, eksponowanie i dzielenie się swoją pasją do piłki nożnej w domu, oddając jednocześnie hołd kreatywności, niepowtarzalnemu talentowi i charakterystycznemu stylowi każdego z piłkarzy. Zestawy zawierają również ukryte niespodzianki, które mogą odkryć prawdziwi fani.

Grupa LEGO ujawniła dziś również ekskluzywne zdjęcie czterech piłkarzy składających zestaw LEGO® Editions Oficjalny Puchar Świata FIFA™, który można zakupić na stronie LEGO.com, w każdym LEGO Store oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. W najbliższych miesiącach fani powinni śledzić kanały społecznościowe LEGO, gdzie pojawią się kolejne ekscytujące materiały z udziałem wspomnianych czterech ikon piłki nożnej.

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi i Vini Jr. również podzielili się swoimi przemyśleniami i entuzjazmem na temat swoich wyjątkowych modeli LEGO, które pozwalają im ponownie przeżyć niezapomniane chwile ze swojej kariery.

Cristiano Ronaldo powiedział: “Nie każdego dnia mamy okazję stać się zestawem LEGO! Jestem niezmiernie zaszczycony, że znalazłem się w nowej serii LEGO Editions wraz z trzema innymi niesamowitymi sportowcami. Nie mogę się doczekać, aż fani z całego świata poznają moją historię i sportowe dziedzictwo, składając ten zestaw LEGO, który łączy piłkę nożną z kreatywnością."

Kylian Mbappé powiedział: "Piłka nożna nauczyła mnie marzyć o wielkich rzeczach i nieustannie przekraczać własne granice. Ten zestaw LEGO opowiada część mojej historii, ale przede wszystkim oddaje energię i kreatywność, które sprawiają, że ten sport jest tak wyjątkowy. To świetny sposób, by podzielić się moją drogą i pasją. Jeśli uda mi się zainspirować młodych ludzi, by wierzyli w swoje ambicje, wytyczali własną ścieżkę i czerpali radość z tworzenia, to będzie to prawdziwe zwycięstwo."

Lionel Messi powiedział: "Podobnie jak w piłce nożnej, zabawa klockami LEGO polega na budowaniu i przebudowywaniu, próbowaniu nowych rzeczy, uczeniu się na błędach i świętowaniu sukcesów. Bardzo podoba mi się to, jak te zestawy LEGO w zabawny i pomysłowy sposób ożywiają moje chwile z boiska. Nie mogę się doczekać, aż fani odkryją magię piłki nożnej dzięki tym zestawom i wspólnie będziemy celebrować sport, który wszyscy kochamy."

Vini Jr. powiedział: “W piłce nożnej chodzi przede wszystkim o pasję i kreatywność, więc możliwość zobaczenia mojego stylu odzwierciedlonego w klockach LEGO jest dla mnie naprawdę ekscytująca. Podobnie jak na boisku, zestawy te pozwalają kibicom odkrywać nowe zagrania i cieszyć się energią tej gry. Mam nadzieję, że zainspirują one wszystkich do budowania własnych piłkarskich marzeń.”

Pełny skład LEGO Editions: zbuduj swoją wymarzoną drużynę klocek po klocku

Zestawy z serii „Piłkarskie momenty” przeznaczone są dla dzieci w wieku od 10 lat i przedstawiają niemal filmowe ujęcie każdego z piłkarzy. Zestawy te są zbudowane na podstawkach w kształcie liter, zawierają elementy kolorystyczne nawiązujące do barw reprezentacji danego piłkarza, numery na koszulkach oraz tabliczkę kolekcjonerską, a także minifigurkę LEGO przedstawiającą danego piłkarza, która ożywia tę chwilę.

Dla fanów, którzy chcą uczcić CR7, zestaw LEGO® Editions Cristiano Ronaldo – piłkarskie momenty (43012) zawiera podstawę z klocków w kształcie litery R, nawiązującą do barw Portugalii i kultowego znaku CR7 Ronaldo. W tym 490-elementowym modelu fani znajdą szczegółowe nawiązania do kariery Ronaldo oraz minifigurkę LEGO przedstawiającą piłkarza, a także kolekcjonerską tabliczkę.

Szybkość, precyzja i francuski styl ożywają w zestawie LEGO® Editions Kylian Mbappé – piłkarskie momenty (43013). Zestaw zbudowany jest na eleganckiej podstawie z klocków w kształcie litery M, utrzymanej w barwach narodowych Francji i z wyraźnie widocznym numerem 10, symbolizującym numer na jego koszulce. Ten 490-elementowy zestaw daje fanom szansę uczczenia kariery Mbappé. Zawiera minifigurkę LEGO Mbappé, kolekcjonerską tabliczkę oraz ciekawe detale.

Zestaw LEGO® Editions Lionel Messi – piłkarskie momenty (43011) pozwala fanom odtworzyć moment magii Messiego, na podstawie w kształcie litery M, utrzymanej w barwach narodowych Argentyny i z wyraźnym numerem „10” na koszulce. Ten 500-elementowy zestaw ekspozycyjny otwiera przed nami świat pełen niespodzianek, ukrytych detali, informacji o karierze Messiego, a także zawiera minifigurkę LEGO Messiego oraz kolekcjonerską tabliczkę, która obraca się wokół sceny.

Zestaw LEGO® Editions Vini Jr. – piłkarskie momenty (43027) to prawdziwy wybuch brazylijskiej energii, zbudowany wokół podstawy w kształcie litery V w barwach narodowych Brazylii i z charakterystycznym numerem 7 Vini Jr. Ten 510-elementowy model zawiera minifigurkę LEGO przedstawiającą Vini Jr. w pozie strzelca bramki, kolekcjonerską tabliczkę oraz elementy nawiązujące do jego kariery piłkarskiej.

Ponadto dostępne są dwa zestawy z serii „Piłkarska legenda”, również przeznaczone dla dzieci w wieku od 10 lat, zawierające figurki Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego w skali ekspozycyjnej. Zestawy te mają na celu wzbogacenie wrażeń z budowania, oferując dwa różne sposoby złożenia piłkarskich ikon.

Zestaw LEGO® Editions Cristiano Ronaldo – Piłkarska legenda (43016) oferuje fanom dwa charakterystyczne sposoby na uczczenie CR7: poprzez dynamiczną pozę „Siuuu” lub wykonanie jego kultowego kopnięcia z przewrotki. Model składający się z 854 elementów zawiera większe tło z wizerunkiem CR7, tabliczkę z nadrukiem oraz zupełnie nową, uformowaną w jednym kawałku twarz, a także nowy element w postaci piłki nożnej.

Zestaw LEGO® Editions Lionel Messi – Piłkarska legenda (43015) składa się z 958 klocków LEGO. Fani będą mogli cieszyć się składaniem zestawu dzięki dwóm opcjom budowania — jednej, która pozwala stworzyć figurkę Messiego w jego charakterystycznej pozie zwycięstwa, wskazującej palcem w niebo po strzeleniu gola, oraz drugiej, przedstawiającej dynamiczną pozycję biegową, która odtwarza scenę dryblingu na boisku. Zestaw zawiera również dużą cyfrę 10, napis MESSI, tabliczkę z nadrukowanym imieniem oraz nowy element piłki nożnej.

Można również zamawiać w przedsprzedaży ostatni zestaw LEGO® Editions Lionel Messi – Cieszynka (43018). Ten składający się z 1427 elementów zestaw dla osób powyżej 14. roku życia to efektowna trójwymiarowa dekoracja ścienna przedstawiająca Messiego w jego charakterystycznej pozie zwycięstwa – z ręką wycelowaną w niebo. Model wyróżnia jego kultowa koszulka w paski z numerem 10 i jest pełen smaczków nawiązujących do jego życia i kariery.

Julia Goldin, dyrektor ds. marketingu i produktów w Grupie LEGO, powiedziała: „Dzięki tym nowym zestawom ożywiamy emocje związane z piłką nożną w sposób, który pozwala fanom budować, tworzyć i świętować. Chcieliśmy uchwycić istotę niektórych z największych współczesnych piłkarzy i uhonorować to, co czyni ich wyjątkowymi, pobudzając wyobraźnię i emocje dzieci oraz rodzin na całym świecie. Wiemy, że każdy chce mieć swój udział w tej uroczystości i nie możemy się doczekać, aż fani doświadczą radości z budowania swojej ulubionej ikony piłki nożnej oraz podzielą się swoją pasją do gry z kreatywnością i dumą”.