Tych kwiatów nie sadź na balkonie. Zamiast pięknego kwiatostanu będzie śmietnik. Te rośliny są trudne w uprawie i nie ozdobią przestrzeni

Balkon to idealnie miejsce w mieszkaniu, by stworzyć w nim kwiecistą oazę. Sadzenie oraz uprawa roślin na balkonie to coraz popularniejszy proceder. Coraz więcej osób decyduje się również na sadzenie na balkonie warzyw i owoców, takich jak maliny, truskawki, a nawet pory i pomidory. Planujesz zamienić swój balkon w przestrzeń pełną kwiatów, kupiłeś donice i szukasz idealnych gatunków do posadzenia? Zanim zdecydujesz się na konkretne odmiany sprawdź, jakich roślin oraz kwiatów lepiej nie sadzić na balkonie. Są one trudne w uprawie i źle znoszą uprawę doniczkową. Zamiast wymarzone oazy skończysz ze śmietnikiem pełnym przegniłych i opadających kwiatów. Na te gatunki lepiej uważać.

Oto 3 gatunki roślin, których nie sadz na balkonie

Pelargonia bluszczolistna

To piękny kwiat o długich, wiszących pędach. Ich widok robi wrażenie, ale kwiaty szybko więdną i upadają, zaśmiecając balkon. To jednak nie wszystko, zwiędnięte kwiaty bezlitośnie brudzą na czerwono podłogę. Zamiast cieszyć oczy boskim kwiatostanem skończysz szorując podłogę.

Begonia

To zdecydowanie największy "śmieciarz" wśród roślin. Jej kwiaty znajdą się praktycznie w każdym zakamarku balkonu i codziennie będziesz musiał go sprzątać.

Anturium

Ta tropikalna roślina nie czuje się dobrze w naszym klimacie, a jej uprawa jest bardzo trudna. Jeżeli jesteś osobą początkującą to lepiej ją sobie odpuścić. Anturium lubi ciepły klimat, wilgotne powietrze i dużo słońca. Takie warunku trudno jej zapewnić.

