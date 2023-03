Uczennica warszawskiego liceum walczy o pierwsze kroki brata, który stracił nogę na wojnie w Ukrainie. To co zrobiła jest niesamowite!

Miodzio sposób na to, by kwiaty w wazonie długo stały. Tulipany, róże, goździki i inne rośliny będą jak świeżo zerwane

Zorganizowała zbiórkę! Zmobilizowała szkołę i internet

Na krzywdę brata nie pozostała obojętna jego kilkunastoletnia siostra Anastazja. Nastolatka ucząca się w warszawskim Liceum Sióstr Nazaretanek przy formalnej pomocy szkoły zorganizowała zbiórkę by móc rozpocząć zbieranie funduszy na pomoc bratu. To co zrobiła było naprawdę niesamowite. Aby zachęcić do pomocy do internautów zaapelowała poprzez zaśpiewanie fragmentu piosenki „We are the world”

Pomóż Anastazji w pomocy bratu: https://zrzutka.pl/kw9tay

To nie pierwszy raz gdy uczennice liceum angażują się w pomoc Ukrainie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że to nie pierwszy raz kiedy od wybuchu wojny w Ukrainie uczennice warszawskiego Liceum Sióstr Nazaretanek angażują się w pomoc Ukrainie, a w tle słychać pojawia się piosenka „We are the world”. W zeszłym roku uczennice nagrały cover tego utworu i zaangażowały w realizację teledysku szkoły prawie ze wszystkich kontynentów, by pokazać swój gest solidarności z rówieśnikami z Ukrainy. Wtedy impulsem była inna koleżanka z Ukrainy.