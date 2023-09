Ukryta funkcja zmywarki pomoże perfekcyjnie dosuszyć naczynia. Nie przeczytasz o niej nawet w instrukcji

Jak radzić sobie z zaciekami na naczyniach po myciu w zmywarce

Z pewnością osoba, która wynalazła zmywarkę jest prawdziwym geniuszem. W końcu nie trzeba spędzać czasu przez zlewem, aby umyć wszystkie zabrudzone naczynia. Teraz wystarczy uruchomić urządzenie, a garnki i talerze myją się same. Choć zapewne każdy posiadacz zmywarki wnikliwie przeczytał jej instrukcję obsługi, to istnieje pewna funkcja, o której producenci nie wspominają, a ułatwi korzystanie z urządzenia. O co chodzi? Ta funkcja pozwoli skuteczniej wysuszyć naczynia po myciu. Suszenie jest ostatnim etapem cyklu, jednak często i tak po zakończeniu mycia na spodzie kubków, czy talerzyków gromadzi się woda. To oczywiście nie wina samego urządzenia, a wgłębień na naczyniach. Jednak istnieje pewien sprytny sposób, aby zaradzić wodzie gromadzącej się na naczyniach w zmywarce.

Ta ukryta funkcja ułatwi suszenie naczyń w zmywarce

Wyjmowanie mokrych naczyń ze zmywarki może uprzykrzyć życie. Wtedy trzeba je dodatkowo przecierać, a to oznacza dodatkową pracę. Wówczas przydatna może się okazać funkcja w zmywarce, która pozwoli pozbyć się zalegającej na naczyniach wody w kilka sekund. Większość urządzeń jest wyposażonych w tę funkcję. Spójrz na boczne części górnej szuflady. Tam powinny znajdować się dodatkowe kółka. Szufladę zmywarki należy ustawić pod kątem, aby woda nie gromadziła się na naczyniach. Jak to zrobić? Wysuń maksymalnie szufladę i unieś ją delikatnie do góry. Kiedy uwolnią się kółka, najedź tymi dolnymi na prowadnice z jednej strony i wsuń. Ustawienie w ten sposób szuflady sprawi, że woda, zamiast osiadać na naczyniach, będzie po nich spływać.

