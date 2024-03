Z szafki kuchennej biorę to i wsypuję 5 łyżek do wody. Nastawiam pranie firanek na krótki cykl piorący. Po praniu firany są idealnie czyste i białe. Sposób na wybielanie firanek

Księżna Diana kochała otaczać się kwiatami. Doskonale wiedzieli o tym ogrodnicy Pałacu Kensington, którzy urządzili fragment ogrodu specjalnie na jej cześć. Rośnie tam około 12 tys. kwiatów - lilie, tulipany o nazwane Diana czy róże w jej ulubionych odcieniach delikatnego różu i pastelowego żółtego. Kwiat, którego nie mogło zabraknąć w ogrodzie to niezapominajka. To właśnie te niepozorne roślinki, które kojarzą nam się leśnymi ścieżkami i łąkami były ulubionymi kwiatami księżnej Diany. Były dla niej wspomnieniem beztroskiego dzieciństwa. Młodszy brat - Earl Spencer - miał jej podarować własnoręcznie zebrany bukiecik. Od tamtej pory białe niezapominajki miały szczególne miejsce w jej sercu.

Ulubiony kwiat księżnej Diany - niezapominajka. Symbol zakochanych który zapowiada rozstanie

Mimo, że w bukiecie ślubnym księżnej Diany nie było jej ulubionych niezapominajek, to wśród bardziej przesądnych fanów Lady Di krążą teorie, że to właśnie ulubiony kwiat królowej ludzkich serc przyniósł jej nieszczęśliwą miłość. Według jednej z legend pewien rycerz poszedł nad brzeg rzeki, aby zerwać bukiet niezapominajek dla swojej ukochanej. Niestety ciężka zbroja i chwila nieuwagi sprawiła, że runął do wody. Porwany przez wir rzeki zdążył tylko krzyknąć – „Nie zapomnij o mnie!”. Od tamtej pory niezapominajki były symbolem rozstania kochanków. Choć z biegiem lat znaczenie kwiatów trochę się zmieniło. Dziś jest wiele interpretacji. Niebieska niezapominajka to symbol wiecznej miłości i wierności. Biała oznacza niewinność, a różowa romans.

Bukiet ślubny księżnej Diany. Jakie kwiaty?

Diana Spencer i książę Karol ślubowali sobie miłość 29 lipca 1981 roku. Zanim Diana została księżną starannie wybrała kwiaty do bukietu. Nic nie było przypadkowe. Bukiet ślubny Lady Di przeszedł do historii jako jeden z najpiękniejszych ale i najcięższych. Jak pisaliśmy wyżej, to właśnie księżna Diana zapoczątkowała modę na stefanotis. Okazałe pnącze z białymi kwiatami stanowiło podstawę wiązanki. Stefanotis symbolizuje szczęście w małżeństwie. W bukiecie znalazły się także przynoszące ogólne szczęście konwalie, białe storczyki nazywane kwiatami miłości czy kojarzone z niewinnością frezje. Bukiet Diany zawierał również gałązkę mirtu zerwaną z krzaka wyhodowanego przez królową Wiktorię. Mimo, że wiązanka ślubna księżnej Diany miała wszystko, co powinno zapewnić szczęśliwą miłość, to małżeństwo Diany i Karola nie było udane. 28 sierpnia 1996 roku para rozwiodła się w atmosferze skandalu.

