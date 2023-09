Umieść 1 tabletkę na blaszce i nastaw piekarnik. Rozpuści się przypalony tłuszcz i brud. Sposób na czyszczenie piekarnika

Zrób to teraz na tarasie, a wiosną i latem sobie podziękujesz. Jak zaimpregnować taras na zimę? To najlepszy sposób na impregnację tarasu, jaki znamy

Wrzuć 1 tabletkę i nastaw piekarnik. Będzie lśnić bez szorowania

Piekarnik to jedno z najtrudniejszych urządzeń AGD do wyczyszczenia. Po pierwsze szybko się brudzi. Wystarczy jedno pieczenie, aby pojawiły się zacieki z przypalonego tłuszczu czy resztek jedzenia. Niektóre piekarniki są wyposażone już w specjalną funkcję czyszczenia wnętrza. Dlatego warto z niej korzystać raz na kilka pieczeń, aby nie dopuścić do trwałego przywierania zabrudzeń. A jak czyścić piekarnik, aby skutecznie usunąć z niego zacieki z tłuszczu? Tu z pewnością pomoże trik z kapsułka do zmywarki. Jak to zrobić? Na blachę wlej około pięć szklanek wody, wrzuć 1 kapsułkę i nastaw piekarnik na 100 stopni na 2 godziny. Po upływie około dwóch godzin wystarczy przetrzeć wnętrze piekarnika ręcznikiem papierowym lub ściereczką z bawełny. Oczywiście zanim rozpoczniesz czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki, opróżnij jego wnętrze.

Czyszczenie piekarnika domowymi sposobami

Nie jest tajemnicą, że porządkach domowych bardzo pomocne są domowe sposoby. Czasami nie trzeba używać silnej chemii, aby usunąć zabrudzenia. Istnieją też domowe sposoby na czyszczenie piekarnika, które są polecane przez panie domu. Jedną z nich jest ocet. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcji 1:1 i spryskaj nim wnętrze urządzenia. Następnie przetrzyj gąbką lub ściereczką. Równie dobre efekty daje czyszczenie piekarnika sodą oczyszczoną. Tu warto przygotować pastę z sody, kilku kropel wody i płynu do mycia naczyń. Papkę rozprowadź we wnętrzu piekarnika i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie spryskaj środek urządzenia ciepłą wodą i wyszorują gąbką lub kulka z folii aluminiowej.

