Uratuj przed wyrzuceniem i podlej tuje. Najlepsza jesienna odżywka, która wzmocni tuje przed zimą

Jesienne nawożenie tui jest kluczowe dla ich zdrowia i odporności na mróz, szczególnie jeśli drzewka żółkną lub brązowieją.

Najlepszy jesienny nawóz do tui powinien zawierać fosfor i potas, można użyć gotowych preparatów do iglaków lub przygotować domową odżywkę.

Tuje żółkną i brązowieją najczęściej z powodu niedoboru magnezu, żelaza lub azotu, nieodpowiedniej gleby, niewystarczającego podlewania, zalania korzeni lub chorób grzybowych.

Nawóz do tui na jesień znacznie różni się od tego, którego używamy wiosną lub latem. Mimo że mogłoby się wydawać, że o tej porze roku rośliny nie potrzebują dodatkowego zasilania, to w przypadku tui jest inaczej. Zimozielona roślina potrzebuje składników mineralnych, dzięki którym będzie zdrowo rosła. Jeśli tuje żółkną lub brązowieją, na jesień trzeba podjąć odpowiednie działania. Jaki nawóz zastosować, aby cieszyć się piękną zielenią?

Najlepszy nawóz do tui na jesień. Sprawdzony przepis na domową odżywkę

Tuje warto nawozić o każdej porze roku, szczególnie gdy rosną na ubogiej glebie. Na jesień warto zasilić drzewa specjalną mieszkanką, która zwiększy ich odporność na mróz. Najlepszy nawóz do tuj na tę porę roku powinien zawierać fosfor i potas. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo gotowych preparatów. Najlepsze będą te do iglaków. Jednak sami także możemy przygotować jesienną odżywkę. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana, takiego, który być może nie wygląda już najlepiej i nikt nie ma ochoty go zjeść, na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlać tuje na początku października. Świetnie sprawdzi się także woda po gotowaniu ziemniaków oraz fusy z kawy. Te ostatnie lekko zakwaszają glebę. Z nawożeniem tuj nie wolno jednak przesadzać, zbyt dużo dodatkowych składników odżywczych może spodobać się odwrotny efekt – usychanie i mniejszą odporność na mróz.

Dlaczego tuje żółkną i brązowieją?

Tuje żółkną i brązowieją z kilku powodów. Najczęściej przyczyną jest niedobór składników odpowiedzialnych za produkcję chlorofilu. Dlatego, tak jak pisaliśmy wyżej, ważne jest odpowiednie nawożenie drzewek o każdej porze roku. Żeby tuje były zawsze zielone, potrzebny jest im magnez oraz żelazo. Jeśli drzewom brakuje tych składników, pędy początkowo jaśnieją, a później żółkną. W przypadku niewystarczającej ilości magnezu żółkną najstarsze pędy. Gdy brakuje żelaza, tuja zmienia kolor na najmłodszych gałązkach. Żółknięcie łusek przy jednoczesnym zahamowaniu wzrostu to zazwyczaj oznaka braku azotu. Wiosną bardzo często dochodzi także do brązowienia i usychania tui. Dzieje się tak, szczególnie gdy zimy są łagodne i wietrzne. Ważne więc, by odpowiednio przygotować rośliny do zimy. Jesienią, aż do nadejścia przymrozków, obficie podlewamy tuje, aby mogły zmagazynować jak najwięcej wody. Przyczyną żółknięcia i brązowienia tui może być także nieodpowiednia gleba (drzewa wymagają lekko kwaśnego podłoża), niewystarczające podlewanie lub też zalanie systemu korzeniowego (ziemia powinna być stale wilgotna), a także nieumiejętne nawożenie i choroby grzybowe.

ZOBACZ TEŻ: Opieńkowa zgnilzna korzeni atakuje tuje. Oto jak zabezpieczyć rośliny