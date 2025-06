W czerwcu perz mnoży się na potęgę. W ten sposób usuniesz z trawnika perz. Wymieszaj popularną przyprawę z tym płynem i spryskaj teraz. Wypala perz w jedną noc

Florystka powiedziała, by przez całe lato stawiać to obok skrzydłokwiatu. Dzięki temu liście będą zielone i soczyste, a skrzydłokwiat będzie kwitł najlepiej w Twoim życiu. Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Czym jest perz i dlaczego należy go usuwać?

Perz właściwy (Elymus repens) nazywany również perzem pospolitym lub psią trawą to roślina z gatunków chwastów. W Polsce występuje bardzo często i bywa trudny do usunięcia. Perz posiada silny i szybko rozrastający system korzeniowy. Często, aby skutecznie usunąć perz z grządek lub trawnika jest całkowite przekopanie ziemi. Perz rozmnaża się poprzez podziemnie rozłogi dlatego tak ważne jest całkowite wyeliminowanie pędów podziemnych. Perz, jak wszystkie inna chwasty jest gatunkiem inwazyjnym i zabiera przestrzeń, wodę, a także substancje odżywcze innym roślinom. Perz może całkowicie wyeliminować trawę z trawnika. Co ciekawe, perz ma wiele właściwości prozdrowotnych. Wykorzystywany jest w chorobach układu moczowego, a także jako środek wspomagający leczenie trądziku.

Jak rozpoznać perz w ogrodzie?

Dla nieprawionych ogrodników rozpoznanie perzu może być nieco trudne. Przypomina on źdźbła trawy, ale są one nieco szersze i szybciej rosną. Łatwo to zauważyć po koszeniu. Perz będzie wzrastał o wiele szybciej niż normalna trawa. Krawędzie perzy są szorstkie i mogą kaleczyć dłonie. Układają się naprzemiennie i osiągają szerokość nawet 15 mm. Cechą charakterystyczną perzy są wysokie źdźbła zakończone kłosami kwiatów o długości około 10 cm.

Wymieszaj z wodą i wieczorami pryskaj perz. Wypali chwasty w kilka dni

Aby zminimalizować ryzyko rozrastania się perzu po trawniku warto stosować prewencyjne zabiegi. To między innymi opryski herbicydami, które powinno się stosować przed wysiewem trawy. Herbicydy przenikają do ziemi i hamują rozrastanie się pędów oraz korzeni. W przypadku, gdy perz już się pojawił zastosuj mechaniczne usuwanie połączone z naturalnymi opryskami. Świetnym, ekologicznym opryskiem na perz jest połączenie octu, wody i soli kuchennej. Dwie szklanki octu wymieszaj z jedną szklaną wody i dodaj niewielka ilość soli. Ważne, aby zachować odpowiednie proporcje. Na 2 części octu dodaj 1 część wody. Tak przygotowanym opryskiem pryskaj perz. Rób to w bezdeszczowe dni. Ocet połączony z solą wysuszy perz i łatwo będzie go usunąć. Pamiętaj jednak, by unikać pryskania octem na inne rośliny. Staraj się być precyzyjny. Opryski z soli i octu możesz wykorzystać także na inne chwasty oraz mech.