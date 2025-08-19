W sierpniu sięgam do schowka i biorę się z lawendę. Taki zabieg sprawia, że w następnym sezonie mam zatrzęsienie fioletowych kwiatów

Katarzyna Kustra
2025-08-19 13:55

Zbliża się ważny termin w uprawie lawendy. Ten zabieg sprawi, ze w kolejnym sezonie roślina pięknie rozkwitnie. Dlatego najczęściej już w sierpniu sięgam do swojego gospodarczego schowka i biorę się za lawendę w ogrodzie. Robię to od wielu lat i co roku mam zatrzęsienie fioletowych kwiatów swojej lawendy.

Autor: Shutterstock Cięcie lawendy

W sierpniu sięgam do schowka i biorę się z lawendę

Lawenda z roku na rok staje się coraz popularniejszą rośliną w ogrodach Polaków. Można ją zobaczyć zarówno na wielkich plantacjach, jak i w przydomowych ogródkach czy na tarasach. Jej fioletowy kolor cieszy oko i zmysły przez całe lato. Jednak tak jak o każdą roślinę uprawianą w ogrodzie, tak i o lawendę należy dbać ze szczególną starannością. Przede wszystkim nie wolno zapominać o kilku podstawowych zabiegach w pielęgnacji lawendy - o podlewaniu i cięciu. To dzięki nim roślina będzie bujnie kwitła przez wiele lat. W sierpniu lawenda przekwita, a to oznacza, że nadszedł właśnie najwyższy czas na jej przycinanie. Otóż cięcie lawendy jest kluczowe dla jej zdrowia, obfitego kwitnienia i zachowania ładnego, zwartego pokroju. Dlatego w drugiej połowie sierpnia lub na początku września sięgam do schowka gospodarczego po sekator i wykonuję letnie cięcie lawendy.

Letnie cięcie lawendy. Jak to zrobić prawidłowo?

Cięcie lawendy letnie to najważniejsze cięcie, wykonywane tuż po przekwitnięciu kwiatów, zwykle w sierpniu lub wrześniu. Ma na celu usunięcie przekwitłych kwiatostanów i pobudzenie rośliny do zagęszczenia się przed zimą. Jak prawidłowo wykonać ciecie lawendy? Przede wszystkim używaj ostrych i czystych narzędzi, aby nie poszarpać pędów, gdyż to z kolei mogłoby narazić roślinę na różne infekcje. Przytnij sekatorem przekwitłe kwiatostany, skracając pędy o około 1/3 długości. Cięcie lawendy powinno sięgać do zielonych liści, ale nie do zdrewniałych części pędów (szczególnie u starszych roślin). Podczas tego zabiegu staraj się nadać roślinie kulisty kształt.

Pamiętaj też o tym, aby nie przycinać lawendy późną jesienią, gdyż mogłoby to osłabić ją przed zimą.

