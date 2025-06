W sklepie zoologicznym kupuję to i raz w sezonie rozsypuję wokół lawendy. Trik ze starego magazynu ogrodniczego okazał się strzałem w dziesiątkę. Lawenda bujnie kwitnie przez cały sezon

Wystarczy, że raz w roku rozsypiesz to wokół lawendy. Pobudzisz ją do jeszcze większego kwitnienia

Lawenda to dla wielu osób pozycja obowiązkowa w ogrodzie. Nie tylko pięknie wygląda i kwitnie, ale także jej zapach ma szereg pozytywnych właściwości. Olejki eteryczne lawendy dobrze wpływają na nastrój i pomagają redukować stres. Dodatkowo odstraszają one różnego rodzaju szkodniki, a tym kleszcze oraz komary. Wiele osób rekomenduje sadzenie lawendy w pobliżu altanek oraz tarasów. Pielęgnacja lawendy w ogrodzie nie jest trudna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Najpiękniejsza lawenda to ta rosnąca w Prowansji. Tworzy ona tam dywany pełne kwiatów i zapachów. Ty również możesz mieć we własnym ogrodzie małą Prowansję. Lawenda to roślina, która w zamian za odpowiednią pielęgnację odwdzięczy się pięknym wyglądem i zapachem. Kluczowym aspektem jest zapewnienie jej obfitego nasłonecznienia – lawenda uwielbia słońce i potrzebuje co najmniej 6-8 godzin dziennie, aby dobrze rosnąć i obficie kwitnąć. Stanowisko powinno być słoneczne i przewiewne. Co do podlewania, lawenda nie przepada za nadmiarem wody. Podlewaj ją umiarkowanie, dopiero gdy ziemia wokół rośliny przeschnie. Zbyt częste lub obfite podlewanie może prowadzić do gnicia korzeni. W okresie suszy warto zwiększyć częstotliwość podlewania, ale nadal pamiętając o tym, by nie przemoczyć podłoża. Dobrym rozwiązaniem jest drenaż w doniczce lub na rabacie, który pomoże odprowadzić nadmiar wody.

Kluczem do bujnego kwitnienia jest także regularne nawożenie. Jednym z najskuteczniejszych sposób na nawożenie lawendy jest mączka rybna. To dość mało znany sposób na ekologiczny nawóz. Jego ogromną zaletą jest to, że bardzo wolno uwalnia się do gleby, co sprawia, że działa przez długie miesiące. W wielu przypadkach wystarczy, że odżywisz nią lawendę raz w roku. Mączka rybna to nic innego jak zmielony proszek powstających w różnego rodzaju owoców morza. Najczęściej jest on wykorzystywany jako karma dla zwierząt, ale ma też zastosowanie właśnie w ogrodnictwie. Mączka rybna zawiera wiele potrzebnych roślinom substancji odżywczych takich jak: fosfor, azot, magnez, potas orz wapń. Wszystkie te pierwiastki stymulują rośliny do wzrostu oraz poprawiają procesy kwitnienia. Azot bierze udział w procesach fotosyntezy i wpływa ja rozrost liści. Mączką rybną wystarczy wymieszać z glebą wokół lawendy. W ten sposób przez długi czas będzie ona uwalniała substancje odżywcze. Dodatkowo zaaplikowana w ten sposób spulchni podłoże i poprawi jego strukturę.