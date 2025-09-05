W takiej temperaturze pierz firanki! Według specjalistów to idealna temperatura do prania firanek

Firanki, siedlisko kurzu i brudu, wymagają regularnego prania co najmniej raz na dwa miesiące dla czystego powietrza w domu.

Wybór odpowiedniej temperatury i detergentu jest kluczowy; zaleca się pranie w 30-40 stopniach Celsjusza, by uniknąć zniszczeń.

Pamiętaj, że zbyt wysoka temperatura może uszkodzić delikatne tkaniny. Sprawdź, dlaczego!

W ilu stopniach prać firanki? Taka temperatura będzie idealna

Pranie firanek to ważny element gruntownych porządków. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że firany i zasłony to prawdziwe siedliska brudu. Zbierają one praktycznie wszystkie zanieczyszczenia z powietrza, takie jak kurz, smog, a nawet tłuste osady z kuchni. Brudne firanki mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach, a nawet potęgować alergie. Firanki powinno się prać przynajmniej raz na dwa miesiące. Taka częstotliwość gwarantuje czystość tkanin wiszących na oknach. Firany najczęściej pierzemy w pralce. Bywa, że na bardzo zabrudzone i pożółknięte materiały eksperci zalecają wcześniejsze namaczanie. W tym celu możesz wymieszać wodę z sodą oczyszczoną i przez około godzinę namaczać w tym firanki. B

W przypadku prania firanek bardzo ważne jest temperatura prania oraz detergent. Zaleca się wybieranie płynów lub proszków do prania delikatnych tkanin. Sprawdzić się mogą również detergenty do prania ubranek dziecięcych. Kolejnym, ważnym czynnikiem jest temperatura. Musi ona być odpowiednio wysoka, aby usunąć zabrudzenia, ale nie za wysoka, aby nie zniszczyć i poszarpać materiałów. Eksperci Neonet zalecają, aby firanki prać w temperaturze 30 lub 40 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może odbarwić kolorowe firany oraz zniszczyć ich materiał.

Czy firanki można prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza?

Ogólnie na zaleca się prania firanek w tak wysokich temperaturach. Delikatne materiały takie jak len czy tiul mogą się nieodwracalnie zniszczyć w tak wysokich temperaturach. Bardzo zabrudzone, bawełniane firanki można próbować uprać w temperaturze 69 stopni Celsjusza, jednak zawsze wpierw należy sprawdzić zalecenia producenta.