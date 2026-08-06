W upały pchają się do domów niczym akwizytorzy z PRL-u. Wymieszaj to z wodą w proporcjach 1:1 i spryskaj framugi drzwi i okien. Działa na muchy lepiej niż muchozol.

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-06 14:57

Jak pozbyć się much z mieszkania? Nie ma bardziej irytującego dźwięku o 6 nad ranem niż uporczywe bzyczenie muchy. Te wstrętne owady wiosną i latem pojawiają się praktycznie wszędzie. Zwabiane zapachami wlatują do domów i mieszkań i za nic w świecie chcą z nich wylecieć. Skutecznym sposobem walki z muchami jest pryskanie framug specjalnymi odstraszaczami. Najczęściej są one silnie chemiczne i mogą stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt domowych. Ten spray na muchy przygotujesz samodzielnie i jest on również skuteczny.

Liczne muchy siedzące na białej framudze okna i szybie. O domowych sposobach na te owady przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI Muchy w domu
  • Masz dość uciążliwych much, które przenoszą choroby, a chemiczne środki są ryzykowne? Odkryj bezpieczne, naturalne metody ich odstraszania!
  • Przygotuj skuteczny, domowy spray z octu i olejków eterycznych, poznaj zasady czystości i zabezpieczeń, by zablokować im drogę.
  • Sprawdź, które olejki eteryczne działają najmocniej i jak raz na zawsze pozbyć się intruzów, by cieszyć się spokojem w swoim domu!

Wymieszaj te składniki i dodaj olejek eteryczny. Naturalny spray skutecznie przepędzi muchy

Muchy, przez niektórych nazywane również pomiotami szatana, to wyjątkowo uciążliwe owady. Co prawda, muchy raczej nie gryzą, to i tak mogą być niebezpieczne. Muchy to brudne owady i mogą przenosić różne choroby. Bzyczenie much w domu to dźwięk, który denerwują każdego. Gdy robi się się cieplej muchy stają się aktywne i zaczynają wlatywać do domów i mieszkań. Muchy trafią wyczuwać zapach żywności nawet z 700 metrów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na muchy są specjalnie preparaty blokujące im drogę. Są to jedna silnie chemiczne spray'e, które mogą być potencjalnie niebezpiecznie dla dzieci oraz zwierząt domowych. Coraz więcej osób szuka naturalnych zamienników. Takim może okazać domowy spray na muchy. Wystarczy, że do butelki z atomizerem wlejesz wodę i ocet w proporcjach 1:1 oraz dodasz kilkadziesiąt kropli olejku eterycznego. Najlepsze działanie odstraszające będzie miała olejek lawendowy, miętowy, waniliowy oraz ten na bazie bergamotki. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj wszystkie framugi, okna oraz inne miejsca, przez które muchy dostają się do wnętrza domu. 

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed muchami?

W sezonie letnim warto zabezpieczyć dom i mieszkanie przed muchami. Kluczem jest zachowanie czystości. Muchy lubią brud i nieprzyjemne zapachy. Z tego powodu wiosną i latem należy regularnie wyrzucać śmieci i nie zostawiać biodegradowalnych odpadów na wierzchu. Skutecznie są również moskitiery montowane na okna oraz drzwi balkonowe. To świetnie rozwiązanie, które zablokuje drogę owadów do mieszkania. Aby jeszcze bardziej wzmocnić działanie domowego sprayu, możesz spróbować łączyć ze sobą dwa lub trzy z wymienionych olejków, na przykład lawendę z miętą. Synergia zapachów często działa silniej na owady, tworząc bardziej złożoną i trudniejszą do "zignorowania" barierę. Dodatkowo, rozważ umieszczenie kilku kropel ulubionego olejku na waciku lub kawałku materiału i pozostawienie go w pobliżu okna czy drzwi – to stworzy dodatkową, długotrwałą barierę zapachową.

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