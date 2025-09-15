Wcale nie musisz żegnać lata! W ten sposób zachowasz wakacyjne wibracje w najlepszych deserach

Lody w domu? Dla wielu osób brzmi jak marzenie. Lody mają wieku fanów, a dietetycy wskazują, że domowe lody mogą być świetną formą przekąski na diecie. Lody, choć często postrzegane jako deserowa przyjemność, w pewnych aspektach mogą wykazywać dietetyczne właściwości. Przede wszystkim, lody na bazie mleka dostarczają wapnia, ważnego dla zdrowych kości i zębów. Niektóre lody owocowe zawierają witaminy i antyoksydanty pochodzące z użytych owoców. Warto jednak pamiętać, że większość lodów jest bogata w cukry i tłuszcze, co oznacza, że powinny być spożywane z umiarem jako część zrównoważonej diety. Istnieją również opcje lodów o obniżonej zawartości cukru i tłuszczu, które mogą być lepszym wyborem dla osób dbających o linię lub kontrolujących poziom cukru we krwi.

Rodzajów lodów są praktycznie setki i nie wszystkie można przygotować samodzielnie bez dedykowanego sprzętu. Tutaj z pomocą przychodzi maszyna do lodów od marki Ninja. Ninja Swirl by CREAMi to prawdziwa multifunkcyjna maszyna, która zamieni Twoją kuchnię w prawdziwą stacje mistrza lodów. Dzięki Ninja możesz przygotowywać kremowe lody typu świderki, a także dietetyczne sorbety. To jednak nie wszystko, do lodów przyrządzanych w Ninja możesz dodawać własne dodatki, takie jak owoce, rodzynki czy kawałki czekolady.

To świetnie urządzenie nie tylko dla dzieci ale i dorosłych, którzy szukają sposobu na urozmaicenie swojej diety nie tylko latem. Przygotowując własne lody masz pełną kontrolę nad jakością gramatura składników. Samodzielnie określasz ulubione sami, a nawet potencjalnego alergeny.

Jak to działa

Ninja Swirl CREAMi to aż 13 różnego rodzaju propozycji lodowych. Urządzenie posiada dwa pojemniki, dzięki czemu możesz powodzeniem przechowywać swoje ulubione lody. Aby przygotować wybrany deser lodowy wpierw musisz zamrozić odpowiednią masę. Wybierz odpowiednie składniki. Na przykład do lodów waniliowych potrzebujesz:

śmietany kremówki,

ekstraktu waniliowego,

pełnotłustego mleka.

Całość dokładnie wymieszaj ze sobą i wstaw na kilka godzin do zamrażalnika. Przełóż masę do pojemnika Ninja Swirl CREAMI i wybierz odpowiedni program. Do wyboru masz:

6 trybów lodów włoskich typu świderki - w tym mrożone sorbety, a także jogurty,

6 klasycznych trybów do lodów do pucharków lub rożków. W tym trybie możesz zrobić także popularne lody typu gelato oraz milkshake'i,

tryb mix-in dzięki, któremu możesz wykorzystać swoje ulubione dodatki.

Zaawansowana technologia CreamyFit pozwala przekształcić niemalże wszystko w lody. To świetnie opcja dla osób liczących kalorie. Białkowe lody przed treningiem? Z Ninja Swirl CREAMi to możliwe. Urządzenie jest banalnie proste w użytkowaniu. Wystarczy odpowiednio zamrożona baza, wybrany program, a reszta robi się sama!

i Autor: NINJA/ Materiały prasowe