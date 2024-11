Wcieram w ścianę, a pleśń zniknie w okamgnieniu. Wyżera ciemny nalot raz na zawsze. Domowy sposób na pleśń na ścianie

Najlepszy i najtańszy sposób na to, jak odkamienić czajnik. Nie potrzebujesz octu ani specjalnych preparatów, by wyglądał jak nowy

Wcieram w ścianę, a pleśń zniknie w okamgnieniu. Wyżera ciemny nalot

Jesień i zima to czas, który sprzyja rozwojowi pleśni na ścianach w domu. Niestety najczęściej jest to efekt nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń i zbyt wysokiej wilgotności powierza. Ciemny nalot wygląda nie tylko nieładnie, ale też brzydko pachnie i może powodować wiele dolegliwości zdrowotnych, zwłaszcza jeśli wśród domowników są alergicy. Dlatego, jeśli zauważysz, że na ścianach pojawiła się pleśń, to natychmiast reaguj. Oczywiście możesz wezwać specjalistę, który usunie grzyba ze ścian i je osuszy. Jednak wcześniej warto wypróbować domowy sposób na pleśń na ścianie, który pomoże w kilka minut pozbyć się wykwitów. Taki domowy płyn do usuwania pleśni ze ścian przygotujesz dosłownie z trzech składników. Do 1 szklanki octu dodaj 20 kropli olejku goździkowego i 20 kropli olejku z drzewa herbacianego. Mieszankę przelej do buteleczki z atomizerem i spryskaj nią wykwity. Po 15 minutach przetrzyj szczotką lub gąbką i osusz. Zarówno ocet, jak i olejki eteryczne mają właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, dlatego z łatwością radzą sobie z grzybem.

Jak pozbyć się pleśni ze ściany?

Istnieje jeszcze jeden domowy sposób na pozbycie się pleśni ze ścian w domu. Można wymieszać pół szklanki wody utlenionej z 20 kroplami olejku herbacianego i zaaplikować na miejsca z wykwitem pleśni na ścianie. Po 20 minutach wyszorować gąbką lub szczotką i osuszyć. Grzyb ze ściany znika i nie pojawia się ponownie. Oczywiście najlepiej jest zapobiegać pojawieniu się grzyba. W tym celu kluczowe jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, ale również osuszenie powietrza w sytuacji, gdy jego wilgotność przekracza 60 %.