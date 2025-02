Wetrzyj na noc w deskę sedesową. Rano będzie tak biała i czysta, że nie uwierzysz. Domowa pasta usunie kamień oraz zółte plamy. Czyszczenie deski sedesowej

Wetrzyj w powierzchnie deski sedesowej i odczekaj. Usunie żółte plamy oraz zacieki

Wiele osób zapomina o dokładnym czyszczeniu deski sedesowej. Często przeciera się ją jedynie morką ścierką. To zdecydowanie za mało. Na desce sedesowej nie tylko zbierają się te same zarazki, co wewnątrz muszli klozetowej, ale jest ona także dotykana dłońmi. Zabrudzenia z wody, takie jak wytrącający się kamień oraz zacieki, wżerają się w plastikową powierzchnię deski sedesowej. Żółta deska nie jest dobrą wizytówką, wygląda nieestetycznie i może sprawić, że nawet najlepiej wysprzątana łazienka wydawać się będzie zaniedbana.

Do czyszczenia deski sedesowej warto podejść z innej strony. Klasyczne szorowanie na niewiele się zda. Na bardzo duże i stare zabrudzenia skuteczny może się okazać wybielacz. To niezwykle silny płyn, który szybko wybieli czyszczone powierzchnie. Wystarczy, że rozkręcisz deskę sedesową i namoczysz ją w roztworze wody i wybielacza. W przypadku mniejszych zabrudzeń możesz namoczyć w wybielaczu wacik i przyłożyć na około 2 godziny w zabrudzone miejsce. Pamiętaj, że wybielacz jest silnie żrący, zawsze stosuj go w rękawiczkach ochronnych. Nie zapominaj również o dokładnym wypłukaniu wodą czyszczonych powierzchni.

Sposób na czyszczenie deski sedesowej

Czyszcząc toaletę warto również zadbać o to, by usuwać zabrudzenia na bieżąco. Do tego najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona. Wystarczy, że wymieszasz kilka łyżek sody oczyszczonej z wodą, aby powstała gęsta papka. Zaaplikuj ją na zabrudzenia i odczekaj kilkanaście minut. Raz na jakiś czas możesz zostawić mieszankę sody i wody na całą noc i rano wytrzeć na mokro. Soda świetnie usuwa zabrudzenia, a jest przy tym bezpieczna dla różnego rodzaju powierzchni. Rozpuszcza kamień oraz zacieki, a także ma delikatne właściwości wybielające.

