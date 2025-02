Smaruje tym kran i przecieram ściereczką, dzięki temu kamień nie osadza się na baterii łazienkowej. Sposób na kamień na armaturze

Robię to już w lutym z moim cyklamenem, a rozkwita na kolorowo. Urocze kwiaty zdobią mój parapet aż do wiosny. Nawóz do cyklamenu perskiego

Kamień osadzający się na bateriach łazienkowych to prawdziwa zmora dla estetów. Niestety ten tworzy się wszędzie tam, gdzie przedmioty mają styczność z wodą, szczególnie twardą. Najczęściej pojawia się właśnie na bateriach łazienkowych, na których zostawia brzydkie plamy. Na szczęście są sposoby na pozbycie się ich i utrzymanie czystego kranu na dłużej.

Smaruje tym kran i przecieram ściereczką, dzięki temu kamień nie osadza się na bateriach łazienkowych

Do usuwania kamienia najlepiej nada się mieszanka wody z octem. Jeśli kamienia jest dużo, można nasączyć waciki kosmetyczne octem, położyć na zamienioną armaturę i zostawić na kilka godzin, a następnie usunąć i spłukać powierzchnię zimną wodą (zostawia mniej osadów niż ciepła). Po wszystkim wycieramy kran do sucha. Jeśli nie lubisz zapachu octu, zrób roztwór z kwasku cytrynowego. Jeśli chcemy zabezpieczyć kran przed osadami z kamienia, warto użyć do tego wosku. Kiedy baterie są wyczyszczone i wytarte do sucha, można je dodatkowo nawoskować. Wykorzystaj do tego starą, niedopalaną świeczkę. Przeciągnij ją kilka razy po kranie, a następnie wypoleruj ścieżeczką z mikrofibry. Wosk sprawi, że woda nie będzie zatrzymywać się na kranie, a wraz z nią osad z kamienia.

Jak wyczyścić umywalkę? Prosty sposób na pozbycie się osadów z mydła

Wczoraj łazienka lśniła, a dziś znów osad z mydła sprawia, że umywalka wygląda jak niemyta od kilku dni? Jeśli znasz ten problem, to prawdopodobnie masz w domu twardą wodę, która sprzyja osadzaniu się resztek mydlin na powierzchni armatury. Niestety nie da się temu zaradzić, ale jest prosty sposób na to, by szybko i skutecznie usunąć ten brud. Wystarczy butelka np. po płynie do mycia szyb lub inna ze spryskiwaczem oraz produkt, który prawdopodobnie masz w kuchni. Zmieszaj ocet spirytusowy z wodą w proporcjach 1:1. Taką miksturą spryskaj zabrudzenia i umyj miękką gąbką lub ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń i kamienia rozłóż ręcznik papierowy w najbrudniejszych miejscach i spryskaj je octową miksturą. Po kilku minutach umyj jak zwykle. Pamiętaj jednak, aby do czyszczenia kranu i innych metalowych powierzchni nie używać druciaków lub szorstkich szczotek, ponieważ możesz porysować delikatne elementy.

ZOBACZ TEŻ: Przyłóż to do deski sedesowej i odczekaj. Zmiecie wszystkie zabrudzenia, w tym osady z wody i kamień. Deska sedesowa będzie jak nowa. Czyszczenie deski sedesowej

Autor: