Wetrzyj w blachę piekarnika. Wyżre tłuszcz i brud w 1 godzinę. Czyszczenie blachy piekarnika

Wetrzyj w blachę piekarnika. Wyżre tłuszcz i brud w 1 godzinę

Piekarnik to jeden z tych sprzętów w kuchni, który bardzo szybko ulega zabrudzeniom. Wystarczy chwila nieuwagi podczas pieczenia, aby jedzenie czy tłuszcz przypalił się we wnętrzu. Jeśli nie usuniemy go od razu, to potem wyczyszczenie piekarnika jest nie lada wyzwaniem. Podobnie jest w przypadku brudniej blachy piekarnika. To właśnie na niej umieszczamy potrawy do pieczenia, dlatego bardzo szybko mogą pojawić się na niej plamy z przypalonego tłuszczu lub resztek jedzenia, które potem naprawdę trudno usunąć samym płynem do naczyń. Czym zatem wyczyścić blachę z piekarnika? Znakomita w usuwaniu tłustych zabrudzeń jest pasta z sody oczyszczonej. Wystarczy, że do 100 g sody dodasz kilka kropel wody, aby powstała gęsta pasta. Wetrzyj ją w zabrudzone miejsca na blasze i zostawić na 1 godzinę. Po tym czasie usuń pastę ściereczką, a blachę wymyj dokładnie gąbką nasączoną octem.

Czyszczenie piekarnika krok po kroku

Raz w miesiącu warto wykonać również czyszczenie piekarnika. Z racji, że nie każdy piekarnik posiada funkcję czyszczenia, dlatego warto wykorzystać domowe sposoby, które to zadanie ułatwią. W pierwszej kolejności wyjmij kratki oraz blachy z jego wnętrza, namocz je w roztworze wody z sodą oczyszczoną, po czym dokładnie wyszoruj. Teraz kolej na umycie wnętrza urządzenia. Jednak zanim zabiorę się za czyszczenie piekarnika w środku, to najpierw wciskam przycisk, który znajduje się z boku drzwiczek. W ten sposób zwalniają się zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek i bez problemu można zdemontować szybę piekarnika. Ten trik pozwala na dokładne umycie szyby piekarnika i wnętrza drzwiczek.