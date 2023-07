White Marlin z nową lokalizacją w Gdańsku

Taniutkie bilety do Czarnogóry. Polecisz i wrócisz za nieco ponad 400 zł! To biuro podróży sprzedaje loty bez wycieczek

Smaki inspirowane morskimi specjałami z całego świata, ponadczasowa elegancja wnętrz, nadmorski, odprężający klimat z kawałkiem prywatnej plaży - za to goście kochają kultową restaurację White Marlin i właśnie dla tej unikalnej atmosfery przyjeżdżają z całej Polski i świata. Lokal w Sopocie to najwyższej klasy kuchnia oraz gwarancja najlepszych wspomnień, magicznych chwil spędzonych nad Bałtykiem. Tu życie smakuje bardziej, a teraz będzie można się nim rozkoszować w nowej gdańskiej lokalizacji.

Wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska

Druga restauracja White Marlin zlokalizowana jest w najbardziej pożądanym adresie w Trójmieście - Wyspie Spichrzów. To tu trafiają zarówno mieszkańcy, jak i turyści z całej Polski. To stąd rozpościera się niezapomniany widok na perełki architektoniczne starego Gdańska, tu mieszczą się ogródki, z których można obserwować uliczne życie i cieszyć się jego atmosferą o każdej porze roku - a to wszystko w samym sercu miasta. Wnętrze restauracji zostało zaprojektowane przez cenionego architekta Miłosza Warcholińskiego, który nadał miejscu elegancki i nowoczesny klimat boho chic. O komfort gości będzie dbać najlepszy zespół na światowym poziomie. Nowa lokalizacja w stylu High Energy Dining, oprócz doskonałej kuchni bazującej na owocach morza, w piątki i soboty będzie miejscem spotkań przy muzyce. Pozwoli to oddać prawdziwie europejski klimat, w którym kolacja z przyjaciółmi może rozwinąć się w taneczną, szaloną noc z DJ-ami z Polski i z zagranicy.

Szef kuchni White Marlin – Paweł Stawicki

W wieku 26 lat został szefem kuchni w restauracji Mercato, zlokalizowanej w hotelu Hilton w Gdańsku. W trakcie swojej kariery zdobył cenne doświadczenie w renomowanych restauracjach, takich jak THE GREENHOUSE (2 gwiazdki Michelin), MAAEMO (3 gwiazdki Michelin), warszawskie ATELIER AMARO (1 gwiazdka Michelin) oraz RAW w Taipei (2 gwiazdki Michelin). Jego potrawy są hołdem dla tradycji w nowoczesnym wydaniu. Podkreśla znaczenie współpracy z całym zespołem, który codziennie zamienia pasję w profesjonalizm, a ten zaś w wysoką jakość. Jego przygoda z kulinariami trwa już 16 lat. Szef gotuje z dużą świadomością, nieustannie rozwija się i poszukuje wyjątkowych produktów. Skupia się na technikach, aby serwować najsmaczniejsze dania. W swojej kuchni stawia na naukę smaku oraz wysoką jakość produktów. Na początku przygotowuje potrawy, ustalając ich smak, a następnie koncentruje się na powtarzalności. Swoje doświadczenia i umiejętności będzie prezentować, w gdańskiej restauracji White Marlin, dbając o podniebienia gości.

Najlepszy wybór dań i win

Tutaj liczy się przede wszystkim jakość oraz dopracowanie do perfekcji dań degustacyjnych. Kilka sztandarowych pozycji, które znajdują się w menu sopockiego White Marlin, pojawią się w siostrzanym punkcie w Gdańsku. Wśród nich znajdą się między innymi: świeża ryba, polska kaczka czy francuska wołowina. Kuchnia w White Marlin to najprawdziwszy slow food, którym trzeba się cieszyć. Niezastąpionym dodatkiem do jedzenia jest wyjątkowa selekcja win od Wine Avenue. Goście będą mogli spróbować ciekawych smaków win bordoskich oraz supertoskanów.

Nowa gdańska lokalizacja rozbuduje gastronomiczne życie na Wyspie Spichrzów, gdzie do tej pory brakowało takiego konceptu. To miejsce o niezwykłej atmosferze, gdzie historia splata się z tradycją i sztuką kulinarną. Tu liczy się indywidualne podejście do klienta, swoboda, ale też pełen profesjonalizm obsługi, dbający o komfort odwiedzających. White Marlin to wyjątkowe doświadczenie, na które składa się wyśmienita kuchnia, najwyższej klasy obsługa oraz światowej klasy wnętrza połączone z niezapomnianą weekendową zabawą.

Wielkie otwarcie White Marlin Gdańsk

Huczne i roztańczone otwarcie restauracji odbyło się 12 lipca. Na imprezie w klimacie boho pojawili się m.in. Lara Gessler, Blanka Lipińska, Klaudia Halejcio, Jacek Jelonek, Oliwier Kubiak, Laura Samojłowicz, Klaudia El Dursi oraz Izabela Budryn. Tego wieczoru szef kuchni Paweł Stawicki zabrał gości w podróż kulinarną serwując finger food na bazie owoców morza, a taneczne show przeniosło obecnych na gorącą Ibizę. O muzyczną oprawę eventu, która podgrzewała atmosferę, zadbali DJ LukeERB oraz duet DJms LUNNAS z Ibizy.

„O ile sopocki White Marlin jest mocno w stylu Hamptons, gdzie klasyka koresponduje z elegancją, o tyle na Wyspie Spichrzów jest zdecydowanie luźniej. Klimatyczny wystrój wnętrza, dbałość o każdy detal, sprawia, że można poczuć energię Bali lub Ibizy, gdzie spędzałam niemal każde swoje wakacje” – powiedziała Lara Gessler. „White Marlin otwiera przed nami drzwi do niepowtarzalnych doznań zmysłowych. Począwszy od przepięknego pejzażu morskich przygód kulinarnych, po klimatyczny styl boho, kojarzony z wyzwolonymi artystami i wreszcie parkiet, który zaprasza do tańca w rytm orientalnej muzyki. Świetna lokalizacja, przepiękna sceneria tuż nad Motławą, a wszystko to blisko morza” – dodała Klaudia Halejcio.

i Autor: AKPA White Marlin

i Autor: AKPA White Marlin

i Autor: Materiały prasowe White Marlin

i Autor: Materiały prasowe White Marlin