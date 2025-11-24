Wielka zmiana w segregacji śmieci w Polsce. Od 1 stycznia nie będzie trzeba oddawać ubrań do punktów PSZOK. Co się zmieni?

Karolina Piątkowska
2025-11-24 9:45

Od 1 stycznia 2026 roku zmieniają się przepisy dotyczące segregacji śmieci w Polsce? Zmiana dotyczy przede wszystkim recyklingu tekstyliów. Obecnie ubrania i inne materiały należy oddawać do odpowiednich punktów PSZOK. Od stycznia 2026 roku te gminy czeka koniec z jeżdżeniem do PSZOK, a ubrania będzie trzeba wyrzucać do specjalnych kontenerach.

Segregacja śmieci

i

Autor: Shutterstock
  • Od stycznia 2025 roku tekstylia stały się osobną frakcją odpadów, co oznacza nowe zasady segregacji.
  • Większość ubrań i tekstyliów należy oddawać do PSZOK-ów, jednak niektóre gminy wprowadzają ułatwienia.
  • Sprawdź, jak Słupsk i Gliwice zmieniają zasady odbioru tekstyliów, wprowadzając specjalne pojemniki i worki!

Zmiany w segregacji śmieci w Polsce. Koniec z oddawaniem starych ubrań do PSZOK?

W styczniu 2025 roku w życie weszła ogromna zmiana dotycząca segregacji śmieci. Ubrania i inne materiały tekstylne są traktowane jako osobna frakcja odpadów w związku z czym muszą być oddzielnie segregowane. Większość tekstyliów należy oddawać do dedykowanych punktów PSZOK. Trzeba tam zanosić stare ubrania, ręczniki, pościel, a także ścierki i bieliznę. Wyjątkiem są bardzo zabrudzone i zatłuszczone materiały. Ścierki ubrudzone farbami oraz tłustymi smarami mogą być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane. 

Oddawanie zużytych tekstyliów do punktów PSZOK jest uciążliwe. W niektórych gminach punktów jest za mało. W efekcie Polacy zaczęli wyrzucać stare ubrania do pojemników Czerwonego Krzyża. W związku z tym wiele gmin decyduje się na wprowadzanie ułatwień wobec swoich mieszkańców. 

Od 1 stycznia 2026 roku w Słupsku zmienią się zasady segregacji ubrań i innych materiałów. Przy śmietnikach pojawiają się nowe pojemnik, które będą przygotowane właśnie na zużyte ubrania i inne tekstylia. MA to ułatwić mieszkańcom segregację i zmniejszyć nielegalne składowiska. - Mamy to będzie łatwiej dla mieszkańców - od stycznia 2026mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą mogli oddawać tekstylia raz w miesiącu, podczas gdy w zabudowie jednorodzinnej odbiór odbywał się będzie raz na kwartał. Odzież i tekstylia będą gromadzone w specjalnie oznaczonych, odrębnych pojemnikach, które zostaną dostarczone mieszkańcom - napisał na Facebook'u Adam Sędziński, Radny Rady Miejskiej w Słupsku.

Zmiany dotyczące segregacji materiałów wprowadza nie tylko Słupsk. Również od stycznia 2026 roku mieszkańcy domków jednorodzinnych w Gliwicach otrzymają specjalne, fioletowe worki, które odbierane będą raz w miesiącu. Z kolei mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej otrzymają specjalnie pojemniki. 

