Gdzie wyrzucić dziurawe rajstopy? PSZOK czy kosz na śmieci? Teraz już sprawa jest jasna

Porządki w szafie często ujawniają ubrania nienadające się do noszenia, a ich prawidłowa segregacja budzi wiele pytań.

Od 1 stycznia 2025 roku zużyte tekstylia, w tym dziurawe rajstopy, należy oddawać do PSZOK-ów lub w ramach gminnych zbiórek.

Zastanawiasz się, gdzie wyrzucić zniszczone ubrania i co zrobić z rajstopami? Poznaj nowe zasady segregacji tekstyliów!

Segregacja odpadów - ubrania. Zasady

Wiele osób przeprowadziło ostatnio porządki w szafach na zimę. Chowamy cieńsze sukienki i robimy miejsce swetrom, kurtkom puchowym, szalikom i czapkom. Podczas takich porządków w szafie lub garderobie najczęściej okazuje się, że wiele z naszych ubrań nie nadaje się do noszenia. Jedne są po prostu za małe, inne niemodne, ale też może się okazać, że część odzieży, którą trzymałyśmy w swojej szafie, jest po prostu zniszczona. Z racji, że odpady należy segregować, to w głowach wielu osób pojawia się wątpliwość, gdzie wyrzucić te zniszczone ubrania? O ile w przypadku za małej lub niemodnej odzieży odpowiedź jest prosta - umieszczamy je w specjalnych kontenerach na odzież używaną. Jednak w sytuacji, gdy chcemy się pozbyć dziurawych czy przetartych ubrań sprawa nie jest tak oczywista. Gdzie powinniśmy wyrzucić zniszczone spodnie czy dziurawe rajstopy? Jeszcze kilka miesięcy temu takie zużyte ubrania wylądowałyby w koszu na odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązują nowe zasady segregacji odpadów takich jak tekstylia - należy je oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub korzystać z innych form zbiórki organizowanych przez gminę.

Gdzie wyrzucić dziurawe rajstopy?

Prawidłowa segregacja śmieci to obowiązek każdego gospodarstwa domowego. I choć nie jest to żadna nowość, to jednak są odpady, które sprawiają wielu osobom spoty problem. W związku ze zmianami, jakie weszły w życie na początku tego roku, wiele osób wciąż ma wątpliwości gzie umieścić na przykład zużyte ubrania. Problem stanowią między innymi dziurawe rajstopy. Chociaż podarte rajstopy wydają się być materiałem tekstylnym, wiele osób błędnie uważa, że nie powinny trafiać do kontenerów na odzież. W rzeczywistości większość punktów zbiórki odzieży przyjmuje również tekstylia nadające się do recyklingu, w tym rajstopy wykonane z poliamidu i elastanu. Alternatywnie, można je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zajmuje się przetwarzaniem tego rodzaju odpadów.

