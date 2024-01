Mole spożywcze bywają trudnym przeciwnikiem dlatego, zamiast je zwalczać lepiej zapobiegać ich zagnieżdżeniu się w mące, kaszy lub ryżu. Jednak nie martw się, jeśli już odkryłaś te szkodniki w swoich kuchennych szafkach. Sposób mojej babci pomoże Ci pozbyć się moli, które zalęgły się w mące lub jakimkolwiek innym pożywieniu, a także odstraszy te, które chciałby zamieszkać w Twojej kuchni.

Wkładam te zioła do pojemnika na mąkę. To sposób mojej babci na pozbycie się moli. Robactwo omija kuchenne szafki

Mąka, kasze i inne suche produkty są ulubionym pożywieniem moli spożywczych. Z racji tego, że lubię piec własny chleb i staram się kupować ekologiczne składniki oraz często korzystam z promocji, w mojej szafce kuchennej jest dużo potencjalnego pożywienia dla tych wstrętnych szkodników. Żeby chronić żywność przed molami, wszystko przechowuje w szklanych, szczelnie zamykanych pojemnikach, ale one i tak znajdują sposób by zagnieżdżać się np. pod zakrętką. Zaczęłam się zastanawiać jak pozbyć się niechcianych gości naturalnym sposobem. Czytałam o goździkach, które warto rozsypać w kuchennej szafce, bo ten zapach odstrasza mole. Problem jednak w tym, że ich woń jest na tyle intensywna, że rozchodzi się po całej kuchni i przenika do niektórych produktów. Rozwiązanie znalazłam u babci. W rozmowie telefonicznej poskarżyłam jej się, że nie mogę pozbyć się moli z kuchni. Poradziła, żeby do każdego pojemnika z suchą żywnością włożyć dwa-trzy liście laurowe. Mole natychmiast się wyniosą i zabezpieczę produkty przed powrotem szkodników. To był strzał w dziesiątkę. Stosuję tę metodę już kilka lat, a po molach nie ma śladu. I co ważne, liście laurowe nie wpływają na smak i zapach mąki oraz innych produktów.

