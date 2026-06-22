Wkładam to do begonii, gdy nadciąga upał. Moje kwiaty kwitną bujnie całe lato bez uschnięcia!

Włóż to do doniczki z begoniami, a wysokie temperatury i susza nie będą im straszne

Niektóre kwiaty doniczkowe są bardzo wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są upały. Mocne, palące słońce, a także brak wilgotności powietrza może sprawić, że kwiaty doniczkowe zaczną marnieć. Dotyczy to zarówno wieloletnich kwiatów trzymanych w domach, jak i tych pielęgnowanych w donicach na balkonach i tarasach. Na wysokie temperatury oraz susze wyjątkowo wrażliwe są begonie. Kwiaty te potrzebują stałego dostępu do wody, ziemia w doniczce powinna być cały czas lekko wilgotna. W przypadku begonii brak wody prowadzi do całkowitego obumarcia rośliny. Na początku kwiaty zaczynają opadać, a liście żółknąć, następnie dochodzi do zahamowania rozwoju rośliny. Jak zatem pielęgnować begonie latem, aby zawsze miały regularny dostęp do wody? W internecie niektórzy zalecają sposób z butelką. Wystarczy do plastikowej butelki nalać wodę i włożyć ją do góry nogami do ziemi doniczkowej. W ten sposób woda będzie się stopniowo uwalniać do ziemi. Jeszcze lepszym sposobem, z którego sama korzystam, są specjalne hydrożelowe kulki kwiatów. Hydrożel to substancja, która magazynuje wodę W postaci granulatu pomaga zachować odpowiednią wilgoć ziemi doniczkowej. Wystarczy włożyć kulki z hydrożelem do doniczki i delikatnie wymieszać z ziemią. Hydrożel stopniowo będzie oddawać wilgoć, z której będą korzystały begonie.

Jak pielęgnować begonie w czasie upałów?

Dbaj o podlewanie. Nawadniaj glebę za każdym razem, gdy wierzchnia warstwa zaczyna wysychać. Przestaw begonie na stanowisko z rozproszonym światłem. W czasie największych upałów możesz postawić je w półcieniu. Zadbaj o odpowiednią warstwę drenażu w doniczce. Zapobiegnie ona utracie wody.

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Idealne podłoże i pH dla begonii – jak zapewnić najlepsze warunki glebowe

Kluczem do zdrowia begonii jest podłoże, w którym rośnie. Rośliny te najlepiej czują się w glebie żyznej, bogatej w próchnicę, a przede wszystkim lekkiej i przepuszczalnej. Zastój wody w doniczce jest dla nich zabójczy i szybko prowadzi do gnicia delikatnych korzeni. Idealny odczyn gleby powinien być lekko kwaśny lub obojętny, w granicach pH 6,0-7,0.

Wybierając ziemię, można sięgnąć po gotowe mieszanki do roślin kwitnących lub balkonowych. Dobrym rozwiązaniem jest też samodzielne przygotowanie podłoża poprzez wymieszanie uniwersalnej ziemi ogrodniczej z dodatkiem kompostu oraz perlitu lub piasku, które poprawią jej strukturę. Niezależnie od wyboru, absolutną podstawą jest zapewnienie odpowiedniego drenażu na dnie doniczki. Warstwa keramzytu o grubości kilku centymetrów ochroni korzenie przed nadmiarem wilgoci.

Kompleksowe nawożenie begonii – kiedy, czym i jak często

Intensywny wzrost i obfite kwitnienie od wiosny aż do jesieni wymagają od begonii ogromnych nakładów energii. Składniki pokarmowe zawarte w podłożu szybko się wyczerpują, dlatego regularne nawożenie jest niezbędne do utrzymania roślin w doskonałej kondycji. Zasilanie begonii rozpoczynamy w kwietniu, a kończymy we wrześniu, pozwalając im przygotować się do okresu spoczynku.

Najwygodniejszą metodą jest stosowanie nawozów w płynie, przeznaczonych dla roślin kwitnących, które podaje się wraz z podlewaniem. Zabieg ten należy powtarzać regularnie, raz na 1-2 tygodnie. Warto wybierać preparaty o zwiększonej zawartości potasu i fosforu – pierwiastków, które bezpośrednio stymulują zawiązywanie się pąków kwiatowych i zapewniają intensywne wybarwienie kwiatów.

Szczegółowe zimowanie bulw begonii i ich wiosenne budzenie

Begonie bulwiaste, w przeciwieństwie do stale kwitnących, są roślinami wieloletnimi, jednak nie przetrwają zimy w polskim klimacie. Aby cieszyć się nimi w kolejnym sezonie, należy odpowiednio przechować ich bulwy. Proces ten rozpoczyna się jesienią, tuż przed nadejściem pierwszych przymrozków. Roślinę należy delikatnie wykopać, oczyścić bulwę z ziemi i skrócić pędy na wysokość około 2-3 cm. Tak przygotowane bulwy przechowuje się w chłodnym (5-10°C), ciemnym i suchym pomieszczeniu, najlepiej w ażurowej skrzynce wypełnionej torfem lub piaskiem, co zapobiegnie ich wysychaniu.

Proces "budzenia" begonii rozpoczynamy na przełomie lutego i marca. Przechowane bulwy należy dokładnie obejrzeć, a te z oznakami chorób lub uszkodzeń wyrzucić. Zdrowe egzemplarze sadzimy do doniczek z nowym, świeżym podłożem, umieszczając je wklęsłą stroną do góry i przysypując cienką, około 1,5-centymetrową warstwą ziemi. Doniczki ustawiamy w jasnym i ciepłym miejscu, podlewając bardzo oszczędnie, aż do pojawienia się pierwszych pędów. Na zewnątrz rośliny można wystawić dopiero w drugiej połowie maja, po ustąpieniu ryzyka przymrozków.