Wlej 1 łyżeczkę do słoiczka i postaw na stoliku w salonie. Wiosenny zapach otuli każdy kąt i odświeży powietrze. Zapach do salonu

Wlej 1 łyżeczkę do słoiczka i postaw na stoliku w salonie, a przepiękny zapach otuli każdy kąt

Salon to niewątpliwie serce każdego domu. To miejsce relaksu, spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego tak ważne jest, aby panowała w nim przyjemna i świeża atmosfera. Odpowiednio dobrany odświeżacz powietrza może w tym pomóc, dodając subtelny zapach i neutralizując nieprzyjemne wonie. Wybierając odświeżacz powietrza do salonu, zwróć uwagę na jego skład. Unikaj produktów zawierających szkodliwe substancje chemiczne. Postaw na naturalne olejki eteryczne i bezpieczne dla zdrowia składniki. Dlatego zamiast kupować taki odświeżacz w sklepie zdecydowanie lepiej jest wykorzystać naturalne składniki i przygotować z nich przepiękny zapach do salonu. Jest na pewno tańszy, a do tego można go przygotować ze składników, które większość z nas ma w swoim domu. Jak zrobić naturalny zapach do salonu? Wlej do ozdobnego słoiczka te składniki i dodaj 1 łyżeczkę olejku. Postaw go na stoliku w salonie, a przepiękny zapach odświeży powietrze na wiele dni.

Naturalny zapach do salonu. Jak go zrobić dyfuzor?

Zrobienie naturalnego zapachu do salonu jest banalne. Do ozdobnej buteleczki lub słoiczka wlej płynny olej kokosowy (ok. 50 ml), dodaj trzy łyżki mocnego alkoholu i jedną łyżkę ulubionego olejku eterycznego. W okresie zimowym może być to pomarańczowy lub waniliowy. Płynne składniki wymieszaj, a na koniec włóż do buteleczki patyczki ratanowe lub patyczki do szaszłyków i ustaw w wybranym miejscu na półce. Przepiękny zapach szybko rozniesie się po Twoim salonie i będzie utrzymywać się przez wiele dni.

Popularne zapachy do salonu

Oto kilka popularnych zapachów, które znakomicie sprawdzą się w salonie:

Lawenda - relaksuje i uspokaja.

Wanilia - tworzy ciepłą i przytulną atmosferę.

Cytrusy - odświeżają i dodają energii.

Drzewo sandałowe - działa relaksująco i uspokajająco.

Kwiaty - dodają elegancji i świeżości.

