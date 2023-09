Wlej to do garnka i zagotuj. Turbo skuteczna mieszanka, która rozpuści spaleniznę. Przypalony garnek lub patelnia będą jak nowe

Piękne kwiaty na jesień 2023. Nie ma jesieni bez wrzosów. Ukoją Twoje nerwy i pomogą w walce ze stresem. Co zrobić, by skorzystać z magicznych właściwości wrzosów?

Wystarczy dosłownie chwila, a garnek lub patelnia się przypalają. Czasem winę ponosi zbyt wysoka temperatura palnika, czasem zbyt rzadkie mieszanie, a czasem po prostu chwila nieuwagi. Przypalone naczynia to nie tylko kwestia estetyki, ale również zdrowia. Spożywanie pokarmów przygotowywanych na spalonej patelni lub w garnku może być potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Każdy, kto choć raz mierzył się ze spalenizna w kuchnie wie, że pozbycie się jej nie jest łatwe. Klasyczne mycie naczyń niewiele pomaga, a porządne szorowanie może uszkodzić powierzchnię. Jak zatem umyć przypalony garnek lub patelnię?

Genialny trik na przypalone naczynia. Zagotuj i czekaj

W walce ze spalenizną nieodzownym pomocnikiem będzie ocet spirytusowy lub winny. Doskonale doczyści on spalenizną na naczyniach ze stali nierdzewnej oraz aluminiowych. Wystarczy, że do spalonego naczynia wlejesz mieszankę wody oraz octu. Poziom roztworu powinien sięgać na około 3 cm wysokości naczynia Następnie całość musisz zagotować i odstawić na około 8 godzin. Po tym czasie spalenizna będzie sama odchodzić od powierzchni naczynia. Pamiętaj, że sposób z wykorzystaniem octu nie sprawdzi się w przypadku naczyń emaliowanych. Ocet może doprowadzić do zmatowienia ich powierzchni.

