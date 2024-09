Wlewam 100 ml i opryskuję mszyce na kwiatach. Szkodniki znikają po 10 minutach na dobre. Sposób na mszyce na kwiatach

Podlewam tym trawy ozdobne co 2 tygodnie jesienią. Przetrwały nawet najgorszą zimę, a wiosną pięknie odbijają. Domowy nawóz do traw ozdobnych na jesień

Mszyce na kwiatach w ogrodzie to prawdziwa zmora. Te małe szkodniki rozprzestrzeniają się w okamgnieniu. W efekcie rośliny słabną, stają się mniej odporne na zmieniające się warunki pogodowe, a nawet może zahamować się ich wzrost. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka sposobu na pozbycie się mszyc z kwiatów. Ja szybko przekonałam się, że zamiast wydawać pieniądze na chemiczne środki, wystarczy wykorzystać domowe sposoby na mszyce na kwiatach. Jednym z nich jest ocet, który zastosowany w odpowiedni sposób, zwalczy szkodniki z roślin w dosłownie 10 minut. Jak przygotować ten domowy oprysk na mszyce? Do 1 litra wody wlewam 100 ml octu, mieszam i przelewam do butelki z atomizerem. Następnie spryskuję tym zaatakowane przez mszyce kwiaty. Po kilku minutach po szkodnikach nie ma ani śladu. Można także dodać do tego roztworu kilka kropel płynu do mycia naczyń. Z pewnością wzmocni on efekt, gdyż zwiększy przyczepność mieszanki.

Domowy oprysk na mszyce na kwiatach. Z czego można go przygotować?

Istnieje jeszcze jeden, ekologiczny sposób na mszyce na kwiatach. Dzięki niemu szkodniki znikną w 10 sekund i już nigdy nie wrócą do Twojego ogrodu. Potrzebujesz kilku ząbków czosnku, 1 łyżkę ostrej papryki, 1 litra ciepłej wody. Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do niego paprykę. Oba składniki zalej wodą i odczekaj około 6 godzin. Przecedź preparat i rozcieńcz go z wodą - 250 ml roztworu na 10 litrów wody. Tym domowym opryskiem spryskuj swoje kwiaty w ogrodzie co 2 dni. Zarówno czosnek, jak i ostra papryka wykazują właściwości owadobójcze.