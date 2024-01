Karygodny składnik faworków, który tysiące gospodyń dodaje go do chrustu, a przez to faworki nie są idealnie kruche. Przepis na faworki

Pilot do telewizora jest siedliskiem kurzu i bakterii, których nie widać gołym okiem. Ważne jest, by czyścić go regularnie. Zanim zaplanujesz kolejny wieczór przed telewizorem z czipsami, pizzą czy innymi przekąskami, dobrze wyczyść urządzenie, którego dotykasz. Z racji tego, że jest to urządzenie elektroniczne, nie można go tak po prostu wyłożyć do zmywarki. Czyszczenie powinno odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi, ale po pierwsze – kto czyta instrukcję obsługi, a po drugie – ulotka prawdopodobnie jest już dawno w punkcie zbioru makulatury i szczęśliwie posłużyła jako surowiec do innych wielkich dzieł literatury. Jak zatem wyczyścić pilota do telewizora, by był higienicznie czysty?

Wlewam ten płyn do zakrętki i czyszczę płytkę oraz przyciski. Pilot do telewizora jest higienicznie czysty

Pilot do telewizora powinien być czyszczony codziennie. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy na urządzeniu osadza się więcej kurzu i niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów. Oczywiście zabrudzenia i niewidoczne bakterie, które pojawiają się na pilocie, są także uzależnione od nas samych. Możesz je ograniczyć, często myjąc ręce i unikając podjadania podczas przełączania kanałów. Jeśli chodzi o samo czyszczenie, przyda się płyn do płukania ust. Ma działanie oczyszczające, antybakteryjne i odkażające dlatego dzięki niemu pozbędziesz się nie tylko niewidocznych drobnoustrojów, ale także kurzu. Ważne jednak, żeby był to płyn z alkoholem i bez cukru. Zanim zaczniesz czyszczenie pilota, wyjmij z niego baterie. Następnie sięgnij po patyczek kosmetyczny, zanurz go w płynie do płukania ust (najlepiej przelać odrobinę do nakrętki) i odsącz palcami tak, aby wilgoć nie dostała się do wnętrza pilota. Za pomocą patyczka wyczyść dokładnie przestrzenie pomiędzy przyciskami. W razie potrzeby użyj kolejnego. Jeśli bród dostał się w szczeliny pomiędzy przyciskami, wykorzystaj wykałaczkę, by się go pozbyć (usuwaj ku górze). Następnie zamocz w płynie skrawek ściereczki z mikrofibry i dokładnie odsącz. Przetrzyj całą powierzchnię pilota i pozostaw do wyschnięcia, przed włożeniem baterii.

