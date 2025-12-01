Włóż to do butów, a będzie Ci ciepło nawet przy wielkim mrozie. Działa lepiej niż wełniane skarpety, a stopy nie zmarzną przez całą zimę

Przemoknięte buty i zimne stopy to częsty problem zimą. Nawet najlepsze obuwie nie ochroni naszych nóg przed mrozami i wilgocią. To frustrujące, ponieważ to przez stopy ucieka bardzo dużo ciepła i to właśnie tu mogą zaczynać się choroby i przeziębienia. Warto znać ten jeden trik, który ze zwykłych butów zrobi termoochronne i sprawi, że stopy nie będą marzły nawet przy wysokich mrozach.

Włóż to do butów, a będzie w nich ciepło nawet przy minut 15 stopniach Celsjusza

Buty to podstawa zimowej garderoby. O tej porze roku powinny być ciepło i wodoodporne. Dzięki zimowe wychodzenie na zewnątrz będzie trochę bardziej komfortowe. Dawniej mówiono, że człowiek najwięcej ciepła traci przez głowę oraz stopy. Najnowsze badania wskazują, że najwięcej ciepła tracimy przez skórę w sposób równomierny. Nadal jednak przemarznięte i przemoczone stopy mogą być powodem częstych chorób oraz łapania przeziębień. 

Warto wiedzieć, że nawet najbardziej solidne buty tracą ciepło i sprawiają, że nogi marzną. Zimą podłoże jest przemarznięte, a tradycyjne wkładki nie wystarczają. Gdy zima daje ostro w kość warto przetestować domowe sposoby na dogrzanie butów. To proste metody, które mogą całkowicie odmienić funkcjonowanie. Bez zaskoczenia, najlepszym, domowym sposobem na termoizolację jest folia aluminiowa. Świetnie odbija światło i izoluje wierzchnią warstwę. Najprostszym sposobem na ciepłe buty jest włożenie folii aluminiowej pomiędzy but, a skarpetę. Folia skutecznie blokuje uciekanie ciepła i dodatkowo chroni skarpetki przed przemakaniem. 

Innym sposobem na wykorzystanie folii aluminiowej do ocieplania butów jest przyklejenie jej do wkładek. Wyjmij wkładki z butów i przyłóż do nich folię aluminiową, a następnie odpowiednio ją dotnij. Wkładkę włóż ponownie do buta folią skierowaną w stronę stopy. Aby ocieplenie było jeszcze skuteczniejsze możesz dodatkowo włożyć kolejną wkładkę tak, aby folia aluminiowa znalazła się pomiędzy dwoma warstwami. W ten sposób zadziała jak izolacja i sprawi, że w butach będzie o wiele cieplej. Tak przygotowane obuwie sprawdzi się podczas wysokich mrozów i obfitych opadów. 

Jak wysuszyć mokre buty zimą?

Wiele osób po powrocie do domu stawia buty pod grzejnikiem. To ogromny błąd. Tak suszone buty mogą się zniszczyć, skóra stanie się krucha i zacznie pękać. Do suszenia butów możesz wykorzystać torebki herbaty. Do każdego buta włóż jedną torebkę herbaty i zostaw na całą noc. Herbata wyciągnie wilgoć i brzydkie zapachy.

Innym sposobem na szybkie pozbycie się wilgoci z butów są liście laurowe. Po powrocie do domu włóż kilka listków laurowych do każdego buta i zostaw je tam na całą noc. Wawrzyn bogaty jej w olejki eteryczne, które niwelują brzydkie zapachy i sprawiają, że zapach potu i wilgoci znika. Liście laurowe posiadają również właściwości pochłaniania wilgoci

