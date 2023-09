Włożył kamerkę do zmywarki. Pokazał, co się dzieje w czasie mycia. "Od dziś zmywam tylko ręcznie"

Włożył kamerkę do zmywarki i pokazał, co dzieje się w środku

Jeszcze kilka lat temu zmywarka była urządzeniem uważanym za luksusowe. Szybko jednak zyskała sympatię domowników, stając się wręcz obowiązkowym sprzętem AGD w kuchni niemal każdego Polaka. Naszym zdaniem jest to na pewno jeden z najlepszych wynalazków ostatnich dziesięcioleci. Nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale też wodę, a co za tym idzie - i pieniądze. Jest prosta w obsłudze - umieszczamy brudne naczynia w przegrodach, wkładamy kapsułkę i uruchamiamy zmywarkę. A czy ktoś z Was zastanawiał się, co się dzieje, gdy zamykamy jej drzwiczki? Pewien internauta postanowił to sprawdzić i umieścił we wnętrzu zmywarki kamerę. To, co zobaczył potem na nagraniu, może niejedną osobę naprawdę zniesmaczyć.

"Już zawsze będę myć naczynia ręcznie"

Na nagraniu widać, jak przebiega proces mycia naczyń w zmywarce. Na początku nagrania widać, jak mężczyzn umieszcza brudne talerze i miski w przegrodach zmywarki. Następnie do środka wkłada zabezpieczoną kamerę i uruchamia zmywarkę. W pewnym momencie widzimy, jak woda, która myje naczynia, jest... brązowa. "Dlaczego twoja zmywarka zamiast wody używa herbaty?" - zapytał ironicznie jeden z obserwatorów. "Już zawsze będę myć naczynia ręcznie. Dzięki za ten film" - komentuje inny. Nagranie szybko stało się viralem. Do tej pory obejrzało je ponad 2 miliony razy.

