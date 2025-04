Wrzuć do wody, poczekaj aż się rozpuści i przetrzyj brudny zlew. Bez szorowania i bez wysiłku zlew będzie czysty i bez zacieków z wody. Czyszczenie zlewu domowymi sposobami

Od kiedy wlewam to do bębna pralki to moje firanki sa białe i świeżo pachną. Wystarczy pół szklanki na jedno pranie firanek

Rozpuść w wodzie i wyczyść zlew. Domowy sposób na czyszczenie zlewu

Powiedzmy sobie szczerze, zlew to nie jest miejsce, któremu poświęcamy wiele uwagi podczas domowych porządków. Najczęściej przeciera się go mokrym zmywakiem i tyle. Takie sprzątanie nie przynosi jednak widocznych rezultatów, a na powierzchni zlewu pojawiają się zacieki i smugi. Raz w tygodniu warto dokładnie wyczyścić zlew. Dzięki temu spływająca woda nie będzie osadzała się na jego ściankach i powierzchnia przez dłuższy czas pozostanie czysta.

Czyszczenie zlewu należy zacząć od usunięcia zalegających w nim resztek jedzenia. Pamiętaj, że zlew to nie śmietnik i nie można traktować go jako pojemnika na odpady po jedzeniu. Nie wyrzucaj do zlewu resztek makaronu, ziemniaków czy ryżu. Mogą one zalegać w odpływie powodując brzydkie zapachy, a nawet zatkać rury i konieczne będzie ich odtykanie. Warto pamiętać, że do zlewu nie wolno wylewać gorącego oleju. Może on zniszczyć odpływ, a nawet całą instalację. Gorący olej tworzy w rurach zatory i niszczy plastikowe części.

Regularne czyszczenie zlewu sprawi, że nie tylko będzie on lśnił, ale także ograniczy ryzyko brzydkich zapachów w opływie. Do wyczyszczenie ścianek i dna zlewu rewelacyjnie sprawdzi się zwykła tabletka do zmywarki. Do zlewu nalej niewielką ilość ciepłej wody i wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki. Gdy zacznie się ona rozpuszczać przetrzyj dokładnie powierzchnie zlewu. Nie zapominaj o powierzchni wokół kranu. To właśnie tam często osadza się kamień z wody. Tabletki do zmywarki zawierają delikatne detergenty, a także nabłyszczacze, które nie tylko usuną wszelkiego rodzaju zabrudzenia, ale także sprawią, że powierzchnia zlewu będzie lśniąca. Do pielęgnacji odpływu możesz wykorzystać sodę oczyszczoną. Wsyp 1/2 szklanki sody oczyszczonej i zalej ją ciepłą wodą. Soda oczyszczona rozpuści zalegający brud i usunie brzydkie zapachy z odpływu. Pamiętaj jednak, że sama soda oczyszczona jest za słaba, aby odetkać już zatkany odpływ. W takim przypadku lepiej jest sięgnąć po ocet lub kupne preparaty.