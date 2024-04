Wsyp 15 g do pralki i nastaw delikatne pranie. Żółte plamy z potu i obrzydliwy zapach znikną, a pranie będzie zachwycająco czyste. Trik bez octu. Jak pozbyć się plam z potu?

Do każdego prania wsyp 15 g tego i ciesz się czystymi ubraniami. Plamy z potu w końcu znikną

Plamy z potu na ubraniach to prawdziwe utrapienie. Proszki i płyny do prania często nie radzą sobie z tego rodzaju zabrudzeniami. Po wielu praniach ubrania nadal są brudne i nie pachną przyjemnie. Jest prosty sposób, aby pozbyć się plam z potu. Już od wielu lat jasne ubrania piorę tylko w ten sposób. Dzięki temu moje ulubione bluzki i koszule są idealnie czyste i pachnące po praniu. Rozwiązaniem na plamy z potu jest soda oczyszczona. Możesz dodawać ją bezpośrednio do bębna pralki. Około 15 g (około 1 łyżka stołowa) starczy na odświeżenie i prewencję podczas prania. W przypadku większych zabrudzeń wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą tak, by powstała gęsta pasta i nałóż na plamę. Następnie włóż ubranie do pralki i upierz tradycyjnie.

Jak działa soda oczyszczona na pranie?

Sodo oczyszczona posiada wiele właściwości, które sprawdzają się podczas prania. To naturalny wybielacz, który potrafi doczyścić uciążliwe zabrudzania. Jest delikatna dla tkanin i działa zmiękczająco na wodę. Soda oczyszczona rewelacyjnie neutralizuje brzydkie zapachy i przeciwdziała sztywnieniu materiałów. Dodatkowo ma silne działanie przeciwbakteryjne oraz antygrzybiczne. Możesz ją stosować zarówno do prania ręcznego, jak i dodawać bezpośrednio do pralki. Soda oczyszczona działa również podczas namaczania tkanin, jak firanki, zasłonki oraz ręczniki.

