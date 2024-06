Tak przygotowuję ekologiczny nawóz do malin i podlewam je raz na 14 dni. Co roku zbieram 7 kg owoców z 3 krzaczków. Czym nawozić maliny?

Mieszam ze sobą te dwa składniki i dodaję wody. Naturalna odżywka do ogórków, która zachęca je do rośnięcia. Po niej ogórki puszczają nowe pędy i owocują. Sposób na ogórki

Wsyp 20 g przyprawy do doniczki storczyka. Odratuje nawet marniejące kwiaty

Storczyki niewątpliwie skradły serca Polek, które dwoją się i troją, aby te cieszyły oko kolorowymi kwiatami. Prawda jest taka, że czasami może poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. Co w zrobić w takiej sytuacji, aby odratować roślinę? Jeśli zauważyłaś, że Twoja roślina marnieje, a jego kwiaty opadają, od razu reaguj. Tu wystarczy domowa odżywka do storczyków, która sprawi, że kwiat odżyje i będzie rósł jak szalony. Wsyp około 20 g cynamonu do ziemi swojego storczyka lub wsadź w glebę laskę cynamonu. Ta popularna przyprawa ma właściwości przeciwgrzybiczne. Dodany do ziemi, zabezpieczy ją przed rozwojem bakterii, atakiem licznych chorób, na które szczególnie narażone są storczyki. W efekcie storczyk odżyje i będzie pięknie kwitnąć.

Jak dbać o storczyka, aby pięknie kwitł?

Choć storczyki nie są zbyt wymagającymi w pielęgnacji roślinami, to jednak nie wybaczają błędów. Jak dbać o storczyka, aby pięknie kwitł? Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. Należy je nawozić 2 razy w miesiącu. Zimą zaprzestać nawożenia w ogóle.