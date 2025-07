Wsyp 3 łyżki i szybko zatkaj ściereczką, a aktywna piana wyczyści odpływ. Odetka zlew i usunie brzydki zapach. Sposób na zatkany zlew

Domowy sposób na zatkany zlew. Aktywna piana wyczyści odpływ

Zatkany zlew to jedna z najnieprzyjemniejszych historii, jaka może się nam przytrafić. Podczas zmywania naczyń zauważyłaś, że woda coraz wolnej spływa przez odpływ? Reaguj od razu, gdyż zapewne resztki jedzenia czy, co gorsza, tłuszcz zatkał gdzieś rurę i sytuacja będzie się pogarszać z dnia na dzień. Jak zatem odetkać zlew, aby móc z niego znowu korzystać? Najczęściej sięgamy po silne środki udrożniające rury lub wzywamy hydraulika. Niestety ta druga opcja wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego warto szukać domowych sposobów na odetkanie zlewu. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zatkany zlew jest aktywna piana. Zrobisz ją z produktów, które z pewnością masz w swoim domu, a doskonale wyczyści odpływ i syfon, usuwając z nich resztki jedzenia i brzydki zapach.

Wsyp 3 łyżki i szybko zatkaj ściereczką, a odetkasz zlew i usuniesz brzydki zapach

Jak zrobić taką aktywną pianę na zatkany odpływ? Wlej do odpływu płynu do naczyń, wsyp 3 łyżki sody oczyszczonej i dodaj około 50-100 ml octu. Następnie zatkaj ściereczką odpływ i otwór przelewowy. Po 15 minutach zalej gorącą wodą i gotowe. Taka mieszanka nie tylko znakomicie usunie złogi z resztek jedzenia i tłuszczu z rur, ale też zneutralizuje brzydkie zapachy wydostające się z rur. Oczywiście pamiętaj, że zanim zaczniesz robić aktywną pianę, poczekaj, aż woda ze zlewu całkowicie spłynie do odpływu.

Jak usunąć brzydki zapach z odpływu w zlewie?

Innym dosyć uciążliwym problemem w kuchni jest nieprzyjemny zapach wydostający się z odpływu w zlewie. Może być to spowodowane resztkami jedzenia zalegającymi w rurach, ale też przyczyna może tkwić bezpośrednio pod kratką w odpływie zlewu. Warto je raz na jakiś czas starannie wyczyścić. Najpierw należy odkręcić sitko do odpływu i zasypać to miejsce sodą, dodać odrobinę płynu do naczyń, wody, a następnie dokładnie wyszorować. Kiedy będzie czyste, sitko umieszczamy z powrotem na swoim miejscu i gotowe. Od tej pory staraj się raz w tygodniu powtarzać ten zabieg, a raz na zawsze pozbędziesz się brzydkiego zapachu ze zlewu.