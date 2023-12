Dodaję 6 łyżek do ciepłej wody i myję ramy okien. Działa jak bezpieczny wybielacz. Sposób na czyszczenie ram okiennych

Dodaj 6 łyżek do ciepłej wody i umyj ramy okien. Wybielisz je i wyczyścisz

Podczas mycia okien należy pamiętać nie tylko o wyczyszczaniu i wypolerowaniu szyb, ale również ram okiennych i uszczelek wokół nich. W końcu na nich także osadza się kurz, smog i zacieki z wody. Co więcej - białe ramy okienne mają tendencję do żółknięcia czy ogólnie odbarwiania się. Dlatego warto wiedzieć, czym myć ramy okienne w białym kolorze, aby przez lata wyglądały jak nowe i były czyste. Jednym ze sposobów na mycie ram okiennych jest mieszanka sody oczyszczonej i wody. Do 1/2 litra ciepłej wody wsyp 6 łyżek sody i dokładnie wymieszaj. Następnie ściereczkę zwilż w roztworze i starannie umyj ramy okna. Soda oczyszczona doskonale poradzi sobie nawet z utrwalonymi zabrudzeniami, a do tego wybieli odbarwione ramy i przywróci im dawny wygląd.

Świetny płyn do mycia okien. Szyby będą lśnić bez smug

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na mycie okien bez smug, to koniecznie musisz wypróbować ten domowy płyn. Do 1 litra ciepłej wody wlej 1/4 szklanki nabłyszczacza do zmywarek. Taki roztworem umyj szyby i na koniec oczywiście wytrzyj je na sucho. Płyn nabłyszczający sprawi, że okna będą czyste bez smug i zacieków. W sytuacji, gdy szyby są naprawdę mocno zabrudzone, wcześniej przetrzyj je wilgotną szmatką.