Wsyp do wody w konewce i wlej odżywkę do doniczki. Skrzydłokwiat za 2 tygodnie wysypie się kwiatami

Skrzydłokwiat to roślina łatwa w pielęgnacji, jednak aby pięknie kwitła, potrzebuje odpowiednich warunków i nawożenia.

Kluczowe dla kwitnienia jest regularne przesadzanie, odpowiednie podłoże i utrzymanie wysokiej wilgotności powietrza.

Jeśli Twój skrzydłokwiat odmawia kwitnienia, z pomocą przyjdzie prosty domowy nawóz, bogaty w azot.

Dowiedz się, jaki "magiczny proszek" sprawi, że Twoja roślina obsypie się kwiatami!

Pielęgnacja skrzydłokwiatu. Co robić, aby zakwitł?

Pielęgnacja skrzydłokwiatu jest naprawdę łatwa, gdyż nie jest to roślina wymagająca. Potrzebuje on wysokiej wilgotności powietrza, dlatego też warto go regularnie zraszać. Nie lubi niskich temperatur. Zimą temperatura pomieszczenia powinna oscylować wokoło 18 st. C. Eksperci radzą, by co roku na wiosnę go przesadzać. Podłoże doniczkowe do skrzydłokwiatu powinno być luźne, lekko przepuszczalna o odczynie kwaśnym. Na dnie doniczki warto usypać warstwę drenażu. Latem i wiosną należy go podlewać 2-3 razy w tygodniu, natomiast zimą można to ograniczyć. Nie zapominaj o wycieraniu kurzu z liści skrzydłokwiatu, dzięki temu roślina będzie mogła skutecznie filtrować powietrze.

Odżywka do skrzydłokwiatu pobudzająca kwitnienie. Wystarczy rozpuścić w wodzie

Wiele osób zastanawia się, co zrobić w sytuacji, gdy nasz skrzydłokwiat nie kwitnie? Pomocna będzie domowa odżywka do skrzydłokwiatu bogata w azot. Ten proszek zadziała na roślinę niczym steryd na kwitnienie. Chodzi o żelatynę. Przygotujesz z niej odżywkę do skrzydłokwiatu, która jest dla rośliny bogactwem składników odżywczych. Żelatyna posiada w swoim składzie duże ilości białek, które wspierają zdrowy wzrost roślin. Oprócz tego wzbogaci nasze kwiaty w azot, fosfor, potas, żelazo, wapń oraz magnez. Dzięki temu liście staną się soczyście zielone, a roślina zacznie kwitnąć. Przygotowanie takiej odżywki do skrzydłokwiatu na kwitnienie jest banalnie proste. Rozpuść jedną łyżkę żelatyny w jednym litrze wody i podlej tym roślinę doniczkową. Odżywkę do skrzydłokwiatu stosuj raz na dwa tygodnie, a roślina szybko zakwitnie i zacznie wypuszczać nowe liście.