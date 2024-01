Wsypuję 1/2 szklanki i zalewam wrzątkiem zatkany odpływ liniowy. O tym wie chyba każdy hydraulik. Sposób na odetkanie odpływu liniowego pod prysznicem

Czy płaczące dziecko w kościele to grzech? "Ja przez to przestałam chodzić do kościoła"

Wiele osób w nowych domach decyduje się na zastosowanie nowoczesnego rozwiązania pod prysznicem, jakim jest odpływ liniowy. Niewątpliwie jest to nie tylko modne, ale i estetycznie wyglądające rozwiązanie. Jednak jak się okazuje, ma ono swoje minusy. Jednym z nich jest fakt, że odpływ liniowy z łatwością się zatyka i kiedy woda nie ma gdzie spłynąć, rozlewa się po całej łazience. Jak zatem odetkać odpływ liniowy, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji? Otóż w pierwszej kolejności należy usunąć powierzchowne zanieczyszczenia, które mogą blokować odpływ wody spod prysznica. Następnie wsyp około pół szklanki do odpływu i dolej szklankę octu. Pozostaw na 20 minut i zalej wrzątkiem, a zatkany odpływ będzie ponownie drożny.

Jak odetkać odpływ liniowy?

W sytuacji kryzysowej można również sięgnąć po silne środki chemiczne do odtykania rur, na przykład kultowy Kret. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeśli odpływ pod Twoim prysznicem ma tendencję do zapychania, wówczas raz w tygodniu zapobiegawczo wsypuj do niego sodę oczyszczoną lub kwasek cytrynowy, zalewaj gorącą wodą. Dzięki temu na bieżąco będziesz usuwać z niego zabrudzenia utrudniające przepływ wody.