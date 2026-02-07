Wyciśnij do miski i namocz zszarzałe firanki. Zadziała na nie jak aktywator bieli. Będą czyste jak nowe. Wybielanie firanek

2026-02-07 8:32

Regularne pranie firanek może uchronić tkaninę przed szarzenie. Jeśli zauważysz, że firany nie są już idealnie białe, jak tuz po zakupie, to przygotuj dla nich wybielającą kąpiel. Wyciśnij to do miski, dolej ciepłej wody i namocz firanki. Po 30 minutach upierz je w pralce, a po wyjęciu z bębna będą śnieżnobiałe i pachnące. Ten sposób na wybielenie zszarzałych firanek powinna poznać każda pani domu.

Pranie firanek

Autor: Shutterstock
  • Zszarzałe firanki to problem, z którym boryka się wiele gospodyń domowych, a zwykłe pranie często nie wystarcza.
  • Zamiast chemicznych wybielaczy, wypróbuj domowe sposoby, które są bezpieczne dla tkanin i środowiska.
  • Odkryj sprawdzony sposób na przywrócenie firankom śnieżnobiałego koloru za pomocą prostych składników!
  • Poznaj tajniki namaczania i prania firanek, by odzyskały swój blask – czytaj dalej!

Wyciśnij do miski i namocz zszarzałe firanki. Wybielająca kąpiel sprawi, że będą śnieżnobiałe

Białe firany z pewnością prezentują się pięknie, jednak pod warunkiem, że zachowują swój pierwotny kolor. Niestety wiele pań domu doskonale zna ten problem, kiedy ich firany szarzeją i zwykłe pranie w pralce nie przynosi oczekiwanego efektu. Winowajcą jest kurz, brud, a nawet smog, które osadzają się na tkaninie i powodują jej żółknięcie i szarzenie. Oczywiście ich częste pranie może temu zapobiec, jednak regularne stosowanie chemicznych wybielaczy niszczy i osłabia tkaninę, która w efekcie może się rwać. Dlatego zdecydowanie lepszym wyborem są domowe sposoby na pranie firan. Ekologiczne produkty, które raczej większość z nas ma w swoim domu, nie tylko znakomicie usuną z materiału zabrudzenia, ale także go wybielą i odświeżą. W sytuacji, gdy nasze firanki są zszarzałe, warto przed praniem ich w pralce, wrzucić je do wybielającej kąpieli. Wyciśnij do miski sok, dolej wody i namocz zszarzałe firany.

W czym namaczać zszarzałe firanki, aby je wybielić?

Namaczanie zszarzałych firanek jest konieczne zwłaszcza  w sytuacjach, gdy są mocno zabrudzone lub daleko im do dawnej bieli. Do miski wyciśnij sok z jednej cytryny i wlej ciepłej wody. Dla lepszego efektu, zwłaszcza, gdy pierzesz firany z kuchni, dodaj kilak kropli płynu do naczyń i 2 łyżki sody oczyszczonej. Zanurz tkaninę i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie dobrze wyciśnij nadmiar wody i wrzuć firanki do pralki.

Jak prać firanki w pralce, aby były białe?

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniekształcić materiału i go nie pozaciągać. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce.

