Wyciśnij z tubki i wetrzyj w deskę sedesową. Już po kilku minutach żółte plamy się rozpuszczą i znikną. Czyszczenie deski sedesowej

Wetrzyj w deskę sedesową ten środek, a będzie idealnie czysta

Nie powinno się zapominać o czyszczeniu deski sedesowej. Zbiera się na niej tyle samo bakterii, co w muszli klozetowej. Dodatkowo deska sedesowa jest dotykana rękoma, co sprawia, że zarazki mogą transferować. Bardzo ważnym elementem higieny jest mycie rąk po każdej wizycie w toalecie oraz zamykanie deski sedesowej. Eksperci wskazują, że wodę w toalecie powinno się się spuszczać dopiero po opuszczeniu deski sedesowej. W ten sposób ograniczamy ryzyko ulatniania się bakterii z wnętrza toalety. Do czyszczenia deski sedesowej możesz wykorzystać te same środki, co do mycia muszli klozetowej. Wśród domowych sposobów najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona. Wymieszaj sodę oczyszczoną z wodą w równych proporcjach i nałóż na zabrudzenia. Soda oczyszczona rewelacyjnie wybiela tego rodzaju powierzchnie i ma działanie przeciwbakteryjne.

Domowy sposób na czyszczenie deski sedesowej. Bez sody oczyszczonej i octu

Innym sposobem, który genialnie doczyszcza zabrudzenia z deski sedesowej jest połączenie pasty do zębów oraz kwasku cytrynowego. Do niewielkiej miseczki wyciśnij pastę do zębów, dodaj 1 łyżeczkę kwasku cytrynowego oraz dodaj kilka łyżek wody. Całość dokładnie wymieszaj i nałóż na zabrudzenia. Odczekaj kilkanaście minut i delikatnie, miękką ściereczką wyszoruj deskę sedesową. Kwasek cytrynowy działa podobnie jak ocet, ale jest delikatniejszy. Świetnie wybiela pożółkłe powierzchnie oraz usuwa zacieki i kamień. Pasta do zębów działa niczym płyn do WC. Dezynfekuje i czyście deskę sedesową.

Sposób na czyszczenie deski sedesowej od spodu

Zdarza się, że od spodu deski sedesowej zbiera się kamień. To nic innego jak związki mineralne wytrącające się z wody. Im woda jest bardziej twarda, tym pojawia się więcej kamienia. Naturalnym przeciwnikiem kamienia są roztwory kwasowe. W domu najbardziej skutecznym kwasem jest biały ocet. Raz w miesiącu przecieraj octem deskę sedesową od spodu. Jego kwasowa formuła rozpuści kamień i będzie przeciwdziałać jego osadzaniu.