Wyjatkowa współpraca Staropolanki

Staropolanka to Oficjalna Woda Reprezentacji Polski. Marka wspiera nie tylko pierwszą kadrę narodową kobiet i mężczyzn, ale również reprezentację Polski mężczyzn do lat 21. Partnerstwo obejmuje także zaangażowanie w szereg innych inicjatyw organizowanych przez PZPN, w tym działania z obszaru popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży.Piłkarze i piłkarki piją wodę z Uzdrowisk Kłodzkich podczas zgrupowań i meczów, a branding reprezentacji Polski obecny jest na etykiecie Staropolanki. Współpraca obejmuje także wiele działań promocyjnych, a logotyp marki jest eksponowany, między innymi, w materiałach POS, podczas transmisji meczów, ale również na billboardach czy w ramach wspólnej komunikacji w sieci. Woda Staropolanka towarzyszy konferencjom prasowym z udziałem członków reprezentacji.

– Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportowa w Polsce, a rozgrywki reprezentacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem Polaków, bez względu na wiek. Mecze kadry narodowej są zawsze okazją do spotkań i integracji społecznej, jednoczącej kibiców niezależnie od klubowych sympatii. Niezwykle cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym zjawisku jako partner Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miniony rok był okresem intensywnej, kompleksowej kampanii, w czasie której zrealizowaliśmy wiele wspólnych działań. Polscy piłkarze i piłkarki pili wodę Staropolanka między innymi podczas Mistrzostw Europy mężczyzn w Niemczech czy meczów eliminacyjnych do przyszłorocznych Mistrzostw Europy kobiet. To dla nas wielkie wyróżnienie – mówi Tomasz Pełyński, Prezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich SA-Grupa PGU.

– Współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jest dla nas niezwykle istotnym działaniem w kontekście promocji sportu i zdrowego trybu życia. Dlatego też chcemy nie tylko kontynuować nasze partnerstwo, ale również zwiększać jego skalę. Tak przekrojowe zainteresowanie meczami reprezentacji pozwala nam na dotarcie do zarówno dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów we wszystkich grupach wiekowych. Planujemy rozszerzenie naszych wspólnych projektów, między innymi, o dodatkowe aktywacje w postaci konkursów dla kibiców, w tym dzieci i młodzieży. Oczywiście pozostajemy także wyłącznym dostawcą wody dla kadr narodowych – dodaje Krzysztof Guglas, Wiceprezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich SA-Grupa PGU.

– Relacje Polskiego Związku Piłki Nożnej ze światem biznesu stanowią jeden z filarów naszej strategii na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej w Polsce. Szczególnie miło nam informować o tym, że kontynuujemy i rozszerzamy zakres dotychczasowych partnerstw. Świadczy to bowiem o długofalowej, owocnej współpracy, z której obie strony są zadowolone. Woda jest podstawowym i niezwykle istotnym produktem dla sportowców. Odpowiednie nawodnienie ma realny wpływ na osiągane przez nich wyniki. Dlatego współpraca z marką Staropolanka ma dla nas wyjątkowe znaczenie. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z możliwości kontynuowania naszej współpracy i nie możemy doczekać się kolejnych, wspólnych przedsięwzięć. – powiedział Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej.