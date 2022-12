Wyjątkowe aromaty do twojego domu

Święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania się prezentami. Jeśli nie chcesz, aby upominek od ciebie zagościł na półce jako kolejny „zbieracz kurzu”, podaruj bliskiej osobie coś wyjątkowego! Postaw na świąteczną kolekcję naturalnych olejków i odświeżających aromatów, które poprawiają samopoczucie i nadają wnętrzom niepowtarzalną atmosferę.

Aromaterapia w domowym zaciszu

Żyjemy w biegu, wciąż się gdzieś spieszymy, a to generuje stres. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to okazja do tego, by się zatrzymać i odpocząć. Twój prezent też może w tym pomóc! Naturalne olejki eteryczne, dostępne na stronie pachnacaszafa.pl, to doskonała propozycja dla zabieganych i zapracowanych osób. Wystarczy dodać kilka kropel olejku zapachowego do ceramicznego kominka, elektrycznego dyfuzora lub na kwiatowy susz, aby móc cieszyć się przyjemnym zapachem przez kolejnych kilka godzin! Olejki eteryczne stosowane są w aromaterapii, pozytywnie wpływają na nastrój i odprężają. W najnowszej kolekcji znajdziemy pięć aromatów o pojemności 10 ml każdy: Yoga Time, Sweet Dream, Love & Kiss, Good Vibes oraz de-Stress. Dobrym pomysłem na prezent będzie również zestaw zawierający ceramiczny kominek i kilka wybranych olejków zapachowych.

i Autor: Materiały prasowe

Poczuj święta

A może odświeżasz powietrza w „choinkowej” odsłonie? Pachnąca Szafa powraca ze świąteczną kolekcją odświeżaczy: Cedrowym Płomieniem, Aromatycznym Świerkiem i Świątecznym Czasem. Zapachy inspirowane Świętami Bożego Narodzenia to intensywne nuty zapachowe zamknięte w ozdobnych buteleczkach w kształcie choinki. To nie tylko piękny zapach, ale też wyjątkowa, świąteczna ozdoba do sypialni, salonu lub biura. Jeśli chcesz, aby obdarowana osoba mogła jeszcze intensywniej przeżywać święta, postaw na Pieczoną Gruszkę, Ciasteczka z Cynamonem lub Piernikowe Ozdoby. To kolekcja odświeżaczy powietrza ze świątecznymi ozdobami z filcu, które zachwycają intensywnym, słodkim aromatem. Prawdziwa uczta dla zmysłów!