Wyjątkowe warsztaty dla zestresowanych kobiet. Moc atrakcji pomoże oczyścić Twój umysł i przyniesie ulgę

W dzisiejszym szybkim tempie życia, relaks i odpoczynek stają się nie tylko luksusem, ale koniecznością. Wprowadzenie regularnych przerw i technik relaksacyjnych może być kluczowe w walce z tym problemem. Wiele z nas, kobiet, codziennie zmaga się z różnorodnymi wyzwaniami – od zawodowych po osobiste. Jednakże, aby móc sprostać tym wymaganiom, musimy pamiętać o regularnym odpoczynku. Relaks pomaga zregenerować nasze siły, poprawia nastrój i zwiększa produktywność. Długotrwały stres może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, nadciśnienie i problemy psychiczne.

Warsztaty dla zestresowanych kobiet

To właśnie z myślą o kobietach i trudach, jakie podejmują każdego dnia, zostały stworzone warsztaty „Matka Natura – Warsztaty z Joanną Winiarską", które odbędą się w dniach 26-28 lipca w Zabużu na Podlasiu. To wyjątkowa okazja, aby kobiety mogły nauczyć się technik relaksacyjnych i nawiązać kontakt z naturą, co jest kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Czego nauczysz się podczas tych warsztatów?

W programie znalazło się:

Wykrywanie przeszkód utrudniających prawdziwy odpoczynek

Projektowanie mentalnej przestrzeni relaksu

Wrażliwość i czułość wobec siebie i swojego ciała

Nauka samoobrony emocjonalnej: jak przestać nadmiernie przejmować się światem i zacząć pozytywnie dbać o siebie

Aktywacja zmysłów poprzez oryginalne ćwiczenia

Trening plastyczności mózgu

Odkrywanie artystycznej wrażliwości i słowiańskich archetypów.

Jak się zapisać na warsztaty?

Zapisów na warsztaty można dokonywać pod linkiem: @matka_natura_warsztaty.

Dla czytelniczek se.pl mamy przygotowaną niespodziankę. Na hasło 'MEDIA' otrzymacie rabat 300 zł od ceny regularnej 1199 zł za 3-dniowy pobyt z 5 Warsztatami na Podlasiu.