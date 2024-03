i Autor: Ja San Miguel, Unsplash

Wyjątkowe wydarzenie od Pepsi. Dla wszystkich spragnionych wrażeń

Już 12 marca 2024 r. Pepsi zaprasza wszystkich fanów “spragnionych więcej” na taras wieżowca Varso Tower, gdzie na tle spektakularnej panoramy Warszawy marka oficjalnie zaprezentuje nowy wygląd puszek Pepsi oraz nowe hasło: Thirsty for more! W trakcie otwartego wydarzenia na fanów marki czekać będzie wiele atrakcji, w tym korytarz wspomnień z logotypami Pepsi z przeszłości, fotobudka AI, czy stoisko do tworzenia limitowanych, spersonalizowanych koszulek. Na wydarzenie obowiązuje limit 400 miejsc.